Rödertalbienen gastieren bei Neuling

DSC-Kalender ab 9. November erhältlich

Dresden. Es gibt zwei Gründe, weshalb der 9. November im Terminplan aller DSC Fans nicht fehlen sollte. Denn an diesem Tag steigt nicht nur das nächste Heimspiel der DSC Volleyball Damen gegen Schwarz-Weiß Erfurt ab 17.30 Uhr in der Margon Arena. Ein weiteres Highlight ist die offizielle Präsentation des neuen DSC Kalenders 2020. Zum 22. Mal erscheint der begehrte DSC Kalender nun schon. Die neueste Auflage ist wieder einmal ein kleines Kunstwerk, dessen Besonderheit schon der Titel „SPLASH“ verrät. Für das Jahr 2020 dreht sich alles um das Element Wasser. Daher wurden die DSC Damen beim Fotoshooting „ganz schön nass gemacht“. Auf den kunstvollen Aufnahmen präsentieren sich Mareen von Römer & Co. in Bademoden. „Es hat wieder riesigen Spaß gemacht, die Bilder zu shooten. Ich konnte nun schon zum zweiten Mal dabei sein und war total gespannt, was uns erwartet und wie der Kalender aussehen wird. Das Ergebnis ist super. Ich werde auch in diesem Jahr für Familie und Freunde einige Exemplare selbst kaufen“, lobt DSC Außenangreiferin Nikola Radosová den neuen DSC Kalender 2020 und fügt an: „Ich kann mir gut vorstellen, dass er sehr gut bei den Fans ankommt“. Der neue DSC Kalender 2020 ist erstmals zum Heimspiel am 9. November zum Preis von 20 Euro erhältlich. Direkt im Anschluss an das Spiel haben alle DSC Fans die Möglichkeit, sich bei der traditionell stattfindenden Autogrammstunde ihren neuen Kalender 2020 von allen Spielerinnen signieren zu lassen. Ab dem 11. November ist der Kalender unsigniert auch im Onlineshop sowie in ausgewählten Vorverkaufsstellen erhältlich. Wer die Autogrammstunde verpasst hat und trotzdem nicht auf eine signierte Ausgabe verzichten will, hat ab dem 19. November die Möglichkeit, den Kalender mit original Unterschriften der Spielerinnen zum Preis von 25 Euro im Onlineshop sowie in der DSC Geschäftsstelle zu den Öffnungszeiten (Dienstag 9 bis 12.30 Uhr und Donnerstag 12.30 bis 16.30 Uhr) zu erwerben. (pm) Es gibt zwei Gründe, weshalb der 9. November im Terminplan aller DSC Fans nicht fehlen sollte. Denn an diesem Tag steigt nicht nur das nächste Heimspiel der DSC…