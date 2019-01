Rödertalbienen erkämpfen sich Punkt

Während Julia Mauksch weiterhin fehlte, durfte sich Lisa Loehnig über ihre Rückkehr in den Kader freuen.

Als erste Besonderheit liefen die „Patenkinder“ mit der 1. Frauenmannschaft ein – das Bundesligateam übernahm die Patenschaft für Nachwuchsspielerinnen der C– und B–Jugend, die in einem Perspektivkader zusammengefasst wurden. Die zweite Premiere folgte beim Anwurf – der HCR spielte erstmals von rechts nach links. Ein ungewohnter Anblick für die Zuschauer. Allerdings ließ sich die Sieben von Bienen-Coach Frank Mühlner davon nicht beirren. Brigita Ivanauskaite (11/3 Tore) konnte mit einer Über-Kopf-Finte ihre Gegenspielerin austricksen und netze zum 1:0 ein. Auch der VfL Waiblingen hatte keine Anlaufschwierigkeiten – Lea Gruber (4 Tore) egalisierte für die Gäste. Erneut war es Ivanauskaite, die den HCR mit 2:1 in Führung brachte. Im direkten Gegenzug fiel auf der anderen Seite der 2:2-Ausgleich durch Monika Odrowska (5/1 Tore). Die „Tigers“ versuchten immer wieder schnell nach vorne zu spielen, leisteten sich aber oftmals Fehler. Als sich in der 8. Minute erneut Ivanauskaite auf halbrechter Position durchsetzte und die Führung auf 4:2 ausbaute, standen die 535 Zuschauer im Bienenstock Kopf. Waiblingen spielte weiterhin mutig nach vorne und glich nur zwei Minuten später erneut zum 4:4 aus. Beim Stand von 5:5 brachte HCR-Trainer Mühlner Egle Alesiunaite. Gleich mit ihrer ersten Aktion bediente sie per No-Look-Pass Kamila Szczecina (6/3 Tore), die zum 6:5 einnetzte. Jeder kleinste Fehler wurde bestraft. Erneut waren es die Bienen, die sich auf 9:7 nach 16 Minuten absetzten. Auch diese Führung sollte nicht lange halten – nach vier Minuten stellten die „Tigers“ beim 10:10 wieder den Einstand her. Die Spannung im Bienenstock war spürbar und die Fans schrien ihre Mädels unermüdlich nach vorne. Weder der HCR noch die Sieben von Nikolaj Andersson konnte sich entscheidend absetzen. Beim Stand von 13:14 wurde Jessica Jander (1 Tor) strafwürdig gefoult. Den fälligen Siebenmeter verwandelte Ivanauskaite zum 14:14-Halbzeitstand. Zwar kamen die Bienen kurz vor der Pause noch mal in Ballbesitz, aber der Treffer von Tammy Kreibich (3 Tore) ins leere Tor fiel leider nach der Sirene.

Zur Halbzeitpause sorgte die Tanzgruppe „Crazy Cats“ des TSV 1865 Ohorn mit einer wundervollen Show für großen Jubel bei den heimischen Fans.

Bienen-Coach Mühlner brachte Jasmin Eckart für den zweiten Durchgang im Innenblock. Gleich mit ihrer ersten Aktion blockte sie einen Wurf der Gäste. Den Abpraller schnappte sich Meret Ossenkopp (3/1 Tore) und traf zur erneuten HCR-Führung (15:14). Waiblingen stellte auf eine offensive 3-2-1-Abwehr um. Die Maßnahme ging auf, denn der VfL ging erneut mit 16:15 in Führung. In der 38. Minute erhielt Eckart eine Zeitstrafe. Die Gäste nutzten die Überzahl und setzten sich auf 20:17 ab. Der HCR hatte Probleme mit der offenen Deckung und kam in dieser Phase nur durch Strafwürfe zu Torerfolgen. Beim Stand von 19:22 spürte das Publikum, dass die Bienen Hilfe benötigten und gaben noch mal alles. Beflügelt von den eigenen Fans startete der HCR seine Aufholjagd. Spätestens beim 21:22 durch Szczecina stand die Halle Kopf. Als in der 52. Minute Ivanauskaite den Ball eroberte, zu Kreibich spielte und diese direkt zu Ossenkopp weiterleitete, welche zum 22:22 einnetzte, war die Partie wieder offen. Die Spannung stieg mit jeder Minute. In der 56. Minute scheiterte Simona Nikolovska (4 Tore) mit einem Strafwurf am Pfosten. Der Abpraller landete aber erneut in ihren Armen und der Nachwurf im Tor (24:25). Die Bienen scheiterten zunächst mit ihrem Angriff und auf der anderen Seite war es Ann Rammer, die einen 2-Tore-Vorpsrung der Gäste verhinderte. Mit noch 57 Sekunden auf der Uhr nahm Mühlner seine letzte Auszeit. Im Publikum hielt es keinen auf den Sitzen. Die Anhänger schrien den HCR nach vorne. Zunächst scheiterte Szczecina mit ihrem Wurf, doch der Ball blieb weiter im Besitz der Bienen. Ivanauskaite setzte sich 21 Sekunden vor Schluss durch und traf zum 25:25. Zwar nahm auch VfL-Trainer Andersson sein letztes Time-Out doch seine „Tigers“ kamen nicht noch einmal zum Abschluss. Die Zuschauer sahen eine kämpferische und schnelle Partie. Beide Mannschaften zeigten schönen Handball und dürften mit dem Ergebnis zufrieden sein.

HCR-Trainer Frank Mühlner: „Ich bin mit dem Punkt hochzufrieden. Ich habe meine Spielerinnen unter der Woche gewarnt, dass diese Partie kein Selbstläufer wird, wie noch das Hinspiel. Waiblingen war die erwartet harte Nuss. Wir haben teilweise taktisch gute Lösungen gefunden, aber die Fehlerquote war trotzdem immer noch zu hoch.“

Florian Triebel