Preisgeld fÃ¼r den Kiezgarten

Und wieder einmal heimste die Lessingstadt einen Preis ein. Dieses Mal war es ein mit 2.500 Euro dotierter Sonderpreis für die Teilnahme am landesweiten Wettbewerb »Ab in die Mitte! Die City-Offensive Sachsen«.

Die Stadt konnte bei diesem Wettbewerb in den zurückliegenden Jahren schon des Öfteren Preise gewinnen. Dieses Mal konnte die Kommune in der Kategorie »Blühendes Zentrum« punkten. Im Rathaus überreichte Jurymitglied Eddy Donat von der Dresdner Industrie- und Handelskammer (IHK) den Sonderpreis-Scheck in Höhe von 2.500 Euro.

Mit diesem Geld, das als Anschubfinanzierung gedacht ist, soll in der Stadt das Projekt »Kiezgarten« gefördert werden. Ein Altstadt-Areal, welches sich an der Mönchsmauer befindet und in diesem Jahr zu einem kleinen Biotop umgewandelt wird. Damit soll zum einen die Lessingstadt wieder grüner werden und zum anderen will Kamenz ein optisches Zeichen in diesen Zeiten des Klimawandels setzen.

Der im vergangenen Jahr durchgeführte Wettbewerb stand unter dem Motto »Stadt gemeinsam stärken: Handeln, Teilen, Mitentscheiden«. Man habe mitgemacht, so Oberbürgermeister Dantz, weil man großen Wert auf die Gestaltung der Innenstadt lege. Unterstützt wurde diese Bewerbung sowohl vom städtischen Citymanagement als auch von der Stadtwerkstatt Kamenz-Bürgerwiese. Gestiftet wurde der Preis vom holländischen Unternehmen Flower and Shower GmbH. Dass sich ein niederländisches Unternehmen für die Blühpflanzen-Gestaltung von Städten engagiere - derzeit sind es 140 deutsche und niederländische Kommunen, die das Unternehmen betreut - das imponiert Oberbürgermeister Dantz. Auch, weil sich eigens für die Scheckübergabe Firmenmitarbeiter auf den weiten Weg gemacht hatten, um auf dem Kamenzer Marktplatz die floralen Geschenke zu drapieren.

Kamenz, so Eddy Donat, sei mit diesem Sonderpreis bedacht worden, weil der Kiezgarten ein innovatives und umweltfreundliches Projekt darstelle, das, wenn es fertig konzipiert sei, ein innerstädtisches Rückzugsgebiet für die Bewohner darstellen werde. Der City-Wettbewerb »Ab in die Mitte!« ist, wenn man so will, die sächsische Plattform für kreative Stadtentwicklung. Und in diesen pandemischen Zeiten ein Muss, um die vielen im Dauer-Lockdown verödeten Stadtzentren wieder zu beleben. Da helfen schon kleine Dinge, etwa die Verschönerung mit Pflanzen im Innenstadtkern.

Der Kiezgarten an der Mönchsmauer ist als eine Art Gartenausstellung geplant, die vom Stadtwerkstattverein gestaltet und gepflegt werden soll. Aber es wäre auch schön, so der Oberbürgermeister, wenn sich künftig auch die Einwohner an der Erhaltung und Pflege dieses Kiezgartens beteiligten.

Insgesamt vergab die Jury bei dem Wettbewerb 2020, den im Übrigen die Stadt Zittau gewann, 13 Preise.