Neukirch lÃ¤dt zur 800-Jahr Feier ein

Lange vor unserer Zeit, also im Jahr 1222, wurde die Gemeinde Neukirch/Lausitz zum ersten Mal urkundlich erwähnt. Neben Neukirch feiern vier weitere Kommunen 2022 ihr 800-jähriges Bestehen. Mit dabei sind die Stadt Wilthen sowie die Gemeinden Sohland/Spree, Cunewalde und Hochkirch.

Das Festkomitee von Neukirch steckt bereits tief in den Planungen. Erste Ergebnisse wurden auf Anfrage präsentiert. So ist vorgesehen, an zwei Wochenenden zu feiern. Startschuss geben wird das Partywochenende vom 1. bis 3. Juli 2022 mit Bierprobe, Schausteller, Rummel, Familientag, Live-Musik und Berggottesdienst.

Am Festplatz zum Rittergut wird gefeiert

Highlights dieser Tage werden der Familientag und das Abendprogramm im Neukircher Rittergut sein. Beim Familientag können Besucher Töpfern und Handwerkern über die Schulter schauen. »Die Partyfürsten« heizen zu später Stunde im Rittergut ein. Am Sonntag geht es auf den Valtenberg. Pünktlich um 10 Uhr lädt die Kirche zum Berggottesdienst ein. Im Anschluss geht es runter ins Tal. Auf dem Festplatz können sich die Gäste beim Frühschoppen und auf dem Rummel aufhalten.

Vereine, Kirche und Einwohner - alle feiern

Vom 8. bis 10. Juli 2022 geht es in die zweite Runde. An diesem Wochenende wird es in der Kirche einen Auftritt von »Harmonic Brass« zu hören geben (Karten werden im Voraus benötigt). Vormittags wird ein historischer Markt stattfinden, ehe es dann ab 16.30 Uhr zum etwas anderen Festumzug geht. Gegen 18 Uhr wird die große Veranstaltungsfeier ihren Ausklang finden.

Neukirch sucht noch nach Unterstützern

»Große Ereignisse werfen ihre Schatten voraus«, wie der Bürgermeister Jens Zeiler treffend formuliert. Da die Organisation der Festwochenenden aufwendig ist – auch in finanzieller Hinsicht – würde sich die Gemeinde um eine Geburtstagsunterstützung anlässlich der 800-Jahr Feier freuen. Spenden, egal in welcher Höhe, sind daher gern gesehen. Alle Besucher dürfen sich auf ein gebührendes Jubiläum freuen.

Programm, Highlights und Spenden:

erstes Wochenende vom 1. bis 3. Juli 2022

Freitag: 20 Uhr Bierprobe

Samstag: 10 Uhr Familientag, ab 20 Uhr Partyfürsten im Rittergut

Sonntag: 10 Uhr Berggottesdienst, danach Frühschoppen auf dem Festplatz

zweites Wochenende vom 8. bis 10. Juli 2022

Freitag: 16 Uhr Harmonic Brass in der Kirche (Karten im VVK)

Samstag: 9 Uhr historischer Markt, 16.30 Uhr Festumzug, 20 Uhr Live-Musik

Sonntag: 10 Uhr Sonntagsbrunch, 18 Uhr Fest-Ausklang

Spenden:

Spendenformular: neukirch-lausitz.de/formulare oder in der Gemeindeverwaltung Kreissparkasse Bautzen

IBAN: DE28 8555 0000 1000 5001 08