Neues Wohngebiet in GroÃŸharthau

Das neue Wohngebiet befindet sich hinter der Malzfabrik auf einer Grünfläche in ruhiger Lage. Auf Nachfrage von WochenKurier erklärt der Investor, dass die Erschließungsarbeiten und der Straßenbau im Herbst dieses Jahres beginnen und spätestens im Frühjahr 2022 abgeschlossen sein sollen. Die Grundstücksgrößen variieren zwischen 650 und 750 Quadratmetern. Eine individuelle Bauweise ist erlaubt. Derzeit sind noch Grundstücke zu vergeben. Interessierte Bauwillige können sich bei der Gemeindeverwaltung in Großharthau melden.

Wesenitzweg 6

Tel: 035954 51 98 0