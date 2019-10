Mit Bus und Bahn zu Pfefferkuchen und Glühwein

Ein frischer Pfefferkuchen, der erste Glühwein und mit ganz viel Glück eine Schneeflocke: Der Pulsnitzer Pfefferkuchenmarkt vom 1. bis 3. November ist für viele Besucher der Start der Vorweihnachtszeit. „Für die Anreise fahren zusätzliche Busse und Züge mit mehr Sitzplätzen in die Pfefferkuchenstadt“, sagt Lutz Auerbach, Leiter der Verkehrs-Abteilung beim Verkehrsverbund Oberelbe (VVO). „Die Mitteldeutsche Regiobahn (MRB) fährt auch am Sonntag mit längeren Zügen von Dresden nach Pulsnitz und Regionalbus Oberlausitz (RBO) bietet am gesamten Wochenende einen zusätzlichen Busshuttle von den großen Parkplätzen in Großröhrsdorf zum Pfefferkuchenmarkt an.“

Damit der Glühwein ohne schlechtes Gewissen getrunken werden kann, fährt die MRB im Auftrag des VVO am Samstag und Sonntag mit mehr Plätzen zwischen Dresden und Kamenz. Die Abfahrten in Dresden zwischen 9 Uhr und 17 Uhr und ab Kamenz zwischen 10 Uhr und 18 Uhr sind mit jeweils zwei Triebwagen unterwegs und bieten so 240 Fahrgästen Platz. „Die Züge fahren stündlich und benötigen für die Fahrt von Dresden-Neustadt bis Pulsnitz nur rund 30 Minuten“, betont Lutz Auerbach.

Zum Pfefferkuchenmarkt sind in der Pulsnitzer Innenstadt viele Straßen gesperrt und nur wenige Parkplätze frei. „Daher bieten wir am Sonnabend und Sonntag einen Busshuttle zwischen den PKW-Parkplätzen im Gewerbegebiet Großröhrsdorf und Pulsnitz an, den in gewohnter Weise die Firma Jäckel Omnibusverkehr in unserem Auftrag fährt“, erläutert Heiko Schneider von Regionalbus Oberlausitz. „Die Busse fahren am Sonnabend in der Zeit von 9 Uhr bis 20 Uhr etwa alle 20 Minuten nach Bedarf ab Großröhrsdorf, Alter Kohleplatz bis Pulsnitz.“ Am Sonntag verkehren die Busse in der Zeit von 10 Uhr bis 18 Uhr zwischen dem Kaufland-Parkplatz in Großröhrsdorf und Pulsnitz ebenfalls alle 20 Minuten je nach Bedarf. Die Fahrt im Busshuttle kostet für die Hin- und Rückfahrt 2,30 Euro pro Person.

Besucher aus dem Dresdner Osten können mit der RBO-Buslinie 309 direkt ab dem Schillerplatz nach Pulsnitz fahren. Hier gilt der VVO-Tarif.

Informationen zu Tarif und Fahrplan gibt es bei den Verkehrsunternehmen, an der VVO-InfoHotline unter 0351 / 852 65 55 oder im Internet unter www.vvo-online.de.