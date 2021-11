Letztes Heimspiel vor dem Jahreswechsel

Die „Dolphins“, wie sich die Mannschaft des Rostocker Handball Clubs selbst bezeichnet, stiegen als Nachrückerinnen zur Saison 2020/21 in die dritthöchste Spielklasse auf und spielten in der damaligen Staffel Nord-Ost. In ihrer Premierensaison, die aufgrund der Corona-Pandemie nach drei Spieltagen abgebrochen wurde, belegten sie mit 4:2 Punkten den fünften Platz. Einzig gegen den Frankfurter HC verloren sie seinerzeit deutlich (23:34).

Auch in der aktuellen Saison mussten sie in der Partie gegen den FHC eine klare Niederlage wegstecken (22:38). Außerdem verlor die Mannschaft von Cheftrainerin Ute Lemmel bereits gegen die zweite Mannschaft des SV Union Halle-Neustadt (21:30) und SV Grün-Weiß Schwerin (26:27). Die Niederlage im Mecklenburg-Derby war die erste Heimpleite der aktuellen Spielzeit. Am vergangenen Wochenende folgte direkt die nächste Niederlage vor heimischem Publikum – gegen den SC Markranstädt verloren sie mit 23:27. Dadurch rutschte der RHC vom sechsten Tabellenrang auf den siebten ab (8:8 Punkte). So müssten die Dolphins nach aktuellem Stand an der Abstiegsrunde teilnehmen.

Bei einem Blick in die Torschützenliste fällt auf, dass die Rostockerinnen zwar nicht ganz vorne, aber dafür breit im Mittelfeld vertreten sind. Mit Frances Krüger (30/7 Tore), Liza Johanisson (32 Tore), Celin Kellert (36/8 Tore) und Neuzugang Lara Brezenci (24/3 Tore) haben sie gleich vier Akteurinnen in ihren eigenen Reihen, die bereits öfter als 20-mal einnetzten. Neben Brezenci wechselten auch Rückraumspielerin Hanna Naussed, die erfolgreichste Torschützin der Oberliga Ostsee-Spree, von Fortuna Neubrandenburg, und Linkshänderin Julia Hinz vom Frankfurter HC an die Ostsee.

Bienen wollen weiße Weste behalten

Nach dem Pokalkracher gegen den Buxtehuder SV, dass als „Lernspiel“ angesehen werden konnte, sind die Bienen nun wieder im Liga-Alltag gefordert. Allerdings bleibt die Personalsituation beim HCR weiterhin angespannt. Gegen die Rostockerinnen soll trotzdem nichts anderes als der vierte Liga-Heimsieg in Serie her. Doch Cheftrainerin Maike Daniels warnt vor den Gegnerinnen im letzten Heimspiel der Hinrunde: „Die Dolphins haben gegen den THC und die Elbehexen gezeigt, wie gut sie spielen können. Durch die letzten beiden Niederlagen werden sie noch motivierter sein. Wir fahren also gut damit, sie nicht zu unterschätzen. Außerdem wollen wir unseren Zuschauern im letzten Heimspiel vor dem Jahreswechsel noch einmal ein tolles Handballspiel bieten.“

Übertragung im Livestream

Wie auch schon in den vergangenen Spielzeiten werden die Heimspiele des HC Rödertal im Internet via Livestream auf sportdeutschland.tv/hbf übertragen. Wer nicht in den Bienenstock kommen kann, hat so die Möglichkeit, die Partien auch vor dem heimischen Bildschirm zu verfolgen.