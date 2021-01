Lausitzer Fisch als regionale Marke etablieren

Lügenmuseum bietet "Museum to go"

Mit „Museum to go" reagiert das Lügenmuseum in Radedebeul auf den durch Corona verursachten Winterschlaf der Kulturlandschaft. "Nun, wo der Mensch nicht direkt zur Kunst gelangt, kommt die Kultur nach Hause aufs Sofa", sagt Museumsbetreiber Reinhard Zabka. Und so sieht sein "Museum to go" aus: Zunächst kommt per Post ein Paket. Handlich und mit Liebe verpackt führt die Box in die faszinierende Welt kaum noch vorhandener Illusionen. Die Schachtel ist gefüllt mit unterschiedlichen Objekten wie Lügenmantra, Klangobjekt, Postkartenset von '89, Fragebogen und Überraschungen. Finanziert wird die Idee über Cowdfunding, eine Museum to go-Box kostet 30 Euro und wird an die jeweils angegebene Wunschadresse geschickt. Was ist das Lügenmuseum? Das Lügenmuseum ist ein Museum aus dem Bereich der Bildenden Kunst. Kinetische Objekte, Assemblagen, Installation und Collagen insbesondere mit osteuropäischen Schwerpunkt der letzten 50 Jahre befinden sich in der sich ständig wachsenden Sammlung. Hier geht's zur Box