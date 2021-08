Landrat Michael Harig zu Besuch in der Ukraine

We provide This Site writing service. Our prices start at per page. We know how to write good paper in your field! Bereits im Januar 2020 war der Bürgermeister von Ternopil zu Besuch im Landkreis Bautzen, der Gegenbesuch erfolgte letztes Wochenende: „Unser Ziel ist es, Wirtschaftskontakte zu knüpfen, einen Austausch im Bereich der Schulen, - insbesondere der Berufsschulen zu organisieren und Möglichkeiten der Fachkräftegewinnung zu besprechen“, so Michael Harig. Die angestrebte Zusammenarbeit soll im gegenseitigen Interesse verlaufen, betont der Landrat ausdrücklich.

Wirtschaftliche Zusammenarbeit mit Ternopil angestrebt

So stand der Besuch eines Gymnasiums auf dem Programm, ein Treffen mit dem Honorarkonsul von Deutschland, eine Sitzung im Stadtrat von Ternopil, sowie ein Treffen mit einer Vertreterin der Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit. Außerdem besuchte der Landrat das städtische Arbeitsamt und zahlreiche örtliche Unternehmen.

Michael Harig kehrt mit einer Vielzahl an gesammelten Eindrücken und Kontakten nach Deutschland wieder zurück.