KunstBUS, die Muse auf RÃ¤dern

Endlich! Nach der pandemiebedingten Zwangspause im letzten Jahr rollt in diesem Sommer wieder der KunstBUS Oberlausitz. Wie groß die Freude darüber insbesondere bei den Organisatoren ist – das ist die Kirschauer Kunstinitiative »Im Friese« e.V. – erfuhr man auf der Pressekonferenz im Hoyerswerdaer Schloss. Hier stellten die Macher des KunstBUS-Projektes ihre diesjährige Tourroute vor.

So wird das traditionelle Kunst- und Kulturevent in diesem Jahr erstmals in den Sommerferien stattfinden. Werden an zwei Tagen sechs Kulturstandorte in der Hoyerswerdaer Region angesteuert. Der Hunger nach Kunst nach dem monatelangen Lockdown sei bei den Menschen sehr groß, meint die Schirmherrin des Projektes, Landkreis-Beigeordnete Birgit Weber. Gute Voraussetzungen also für den KunstBUS, diesen Hunger im Sommer zu stillen.

Nach der pandemiebedingten Pause im vergangenen Jahr rollt der KunstBUS Oberlausitz zum siebten Mal durch den Landkreis. Seit 2014 war der KunstBUS zumeist in Bautzen, im Oberland oder in der Kamenzer Region »on the road«. Im vergangenen Jahr sollte die Hoyerswerdaer Region kulturell erkundet werden. Wegen Corona wurde daraus nichts. Das wird in diesem Jahr, am 14. und 15. August, nachgeholt. Die Idee, Einheimische und Urlauber mit den kulturellen Eigenheiten einer Region vertraut zu machen, hat ungewöhnlichen Charme: Per Bus werden Kulturstationen angefahren, dort kann man aussteigen, sich umsehen oder weiterfahren. Das Besondere: Unterwegs wird man im Bus von Künstlern unterhalten. »Da wird immer einiges geboten und viel los sein«, verspricht Birgit Weber.

Angefangen von der Energiefabrik Knappenrode bis hin Krabat-Mühle

Die Busse fahren auf einem gegenläufigen Pendelverkehr, verbinden die Energiefabrik Knappenrode mit dem Zuse-Museum in Hoyerswerda, die Kulturfabrik und das Hoyerswerdaer Schloss mit der Schwarzkollmer Krabatmühle sowie der Lautaer Kulturkirche.

Zu sehen ist an den sechs Kulturstandorten einiges. So erwartet die Besucher in der Knappenroder Energiefabrik unter anderem eine Ausstellung mit großformatigen Fotos von Matthias Bulang, »Bevor du gehst«, werden Porträts von sorbischen Trachtenträgerinnen gezeigt. Im Hoyerswerdar Zuse-Museum können Besucher Skizzen aus der Hand von Konrad Zuse kolorieren und als Souvenir ausdrucken. Im Schlossmuseum kann man in die Stadt- und Regionalgeschichte eintauchen, die Stippvisite auch zu einem Zoobesuch nutzen. In der KulturFabrik gibt es ebenfalls eine Ausstellung. Diese trägt den Titel »Kunstraum XXI« und zeigt Fotos, wie die Braunkohlelandschaft die Lausitz verändert. Abends finden dort Blueskonzerte statt. Auf so einer Kulturtour darf natürlich die Krabatmühle nicht fehlen. Hier, so Magdalena Schaffer vom Krabatmühlenverein, werde man sicher einiges Neues entdecken können. Wer die Lautaer Kulturkirche ansteuert, sollte auch die Gelegenheit nutzen, sich die Gartenstadt anzuschauen. »Ist absolut sehenswert«, so Peter Kasper vom Kulturkirchenverein. Und klar, die Kulturkirche natürlich auch.

Info

Der Eintritt für das Wochenende kostet für Erwachsene 9 Euro (Kinder bis 14 Jahre gratis), für Jugendliche ab 14 Jahre 5 Euro.

Der KunstBUS fährt von 11.25 bis 20.20 Uhr alle anderthalb Stunden (letzter Start: ca. 19 Uhr); eine Fahrt dauert 90 Minuten.

In den Bussen haben Künstler (Performance, Theater, Musik) Auftritte.

Weitere Infos zu Programm und Fahrplan unter www.kunstbus-oberlausitz.de.