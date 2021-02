Knappe Heimniederlage gegen Lintfort

Professional Go Heres 24/7 online. We can write your term paper, essay, dissertation, article or homework on any subject. Expert custom writing service with 8+ years of experience. Get writing help from our custom writers online. Bei den Bienen stand erstmalig nach langer Pause wieder Isabel Wolff im Kader. Sie konnte besonders in der zweiten Hälfte in der Abwehr überzeugen, obwohl ihr die mangelnde Spielpraxis anzumerken war.

Die Gäste hatten Anwurf und der HCR begann mit seiner zuletzt sicheren 5:1-Abwehr. Gleich im ersten Angriff parierte Bienen-Torfrau Ann Rammer den Wurf von TuS-Kreisläuferin Jana Willing (2 Tore). Auf der Gegenseite leisteten sich die Gastgeberinnen den ersten technischen Fehler. Trotzdem gelang ihnen kurz darauf das erste Tor des Spiels. Nach einem Foul an Saskia Nühse verwandelte Ann-Catrin Höbbel (1/2 Tore) von der Siebenmeterlinie zum 1:0. Kurz darauf stibitzte sich Rabea Pollakowski (4/3 Tore), die auf der Deckungsspitze spielte, den Ball. Die Flügelflitzerin enteilte allen Gegenspielerinnen und netzte zum 2:0 ein.

Dem TuS Lintfort gelang in der ersten Viertelstunde nicht sonderlich viel aus dem Spiel heraus. Vier ihrer ersten fünf Tore erzielten sie per Strafwurf. So auch das 2:1 durch Prudence Kinlend (4/3 Tore). Emilia Ronge (2 Tore) stellte den alten Abstand her, in dem sie von außen ins kurze Eck einnetzte. Beide Mannschaften schlugen aus den jeweiligen Fehlern des Gegners keinen Profit. So stand es nach 21 Minuten gerade einmal 8:8. HCR-Torfrau Rammer verhinderte mit einem parierten Strafwurf die erste Führung der Gäste. Auf der anderen Seite machte es Pollakowski besser – sie verwandelte ihren Siebenmeter souverän zum 9:8.

Nach einer Zeitstrafe gegen Lintfort agierten die Bienen mit zwei Kreisläuferinnen. Dadurch wurde jede Menge Platz auf den Außenpositionen frei, welchen Ronge zum 10:8 nutzte. Anna Frankova (4 Tore) erhöhte kurz darauf den Vorsprung sogar auf 11:8. Doch dann gerieten die Bienen selbst in Unterzahl. Die Gäste wussten diese Situation gut zu nutzen und bejubelten nach dem 11:9 quasi mit der Pausensirene sogar noch den 11:10-Anschlusstreffer.

Der zweite Durchgang begann wie der Erste – mit einem Tor per Strafwurf für die Bienen. Auf der Gegenseite überzeugte nun auch die zweite Torfrau des HCR. Ronja Nühse parierte den Siebenmeter-Versuch von Naina Klein (2/1 Tore). Nach dem Tor von Paula Förster (3 Tore) waren die Gastgeberinnen wieder auf 13:10 enteilt. Zwischenzeitlich verletzte sich Spielmacherin Pavlina Novotna im 1-gegen-1 am Fuß. Eine Diagnose stand zum Spielende noch aus. Vier Minuten in Überzahl durch zwei Zeitstrafen gegen den HCR genügten dem TuS Lintfort, um den erneuten Ausgleich zu erzielen (13:13 in der 38. Minute). Dann glänzte erneut R. Nühse. Sie parierte auch den zweiten Strafwurf, dieses Mal von Kinlend, und verhinderte so ebenfalls die erste Führung für die Gäste.

Stattdessen besorgte Ana Ciolan (4 Tore) vom Kreis die 14:13-Führung. Nach dem 16:15 erarbeiteten sich die Bienen erneut einen kleinen Vorteil. Ein Foul an Förster blieb zunächst ungeahndet. Die Außenspielerin revanchierte sich allerdings mit dem Treffer zum 17:15. Anschließend zeigten die Bienen einen ihrer Trickspielzüge. Die TuS-Abwehr wurde nach links verlagert. Als dann Marlene Böttcher (1 Tor) als siebte Feldspielerin kam, hatte sie freie Bahn und netzte ungehindert ein. Doch wieder verwaltete der HCR den Vorsprung nicht.

Durch zu viele liegen gelassene Torchancen stand es in der 50. Minute plötzlich wieder 18:18. Ob der Treffer des TuS Lintfort zum zwischenzeitlichen 18:16 regelkonform war, sei allerdings dahingestellt. Frankova erzielte nach einer artistischen Einlage, in der sie gerade noch den Ball kontrollierte, das 19:18. Auch der Treffer zum 20:19 ging auf ihre Kappe. Dieses Mal kam sie auf der Außenposition völlig frei zum Wurf.

In der Schlussphase verließ die Bienen endgültig das Glück. Rammer parierte zwar einen Strafwurf von Dana Gruner (5/3 Tore). Doch der Abpraller landete bei Kinlend, die ungehindert den 20:20-Ausgleich erzielte. Den Bienen unterlief ein technischer Fehler. Die Unordnung im Rückzugsverhalten nutzte TuS-Kreisläuferin Willing zum 20:21-Siegtreffer. In der Schlussphase konnte keine der Mannschaften noch ein Tor erzielen. Stattdessen verletzte sich bei den Lintforterinnen Andra Lucas (1 Tor) nach einem Wurfversuch.

HCR-Trainer Karsten Schneider: „Mit so vielen Fehlwürfen kann man kein Spiel gewinnen. Natürlich stand die Abwehr der Lintforterinnen auch gut, aber wir haben einfach viel zu viele freie Würfe verschossen. Nach dem 18:15 in der 45. Minute dürfen wir so ein Spiel nicht mehr aus der Hand geben. Da müssen wir cleverer agieren. So verlieren wir die Endphase mit 2:6. Das ist zu wenig angesichts der aktuellen Tabellensituation."

HCR: Ann Rammer, Ronja Nühse, Rabea Pollakowski (4/3), Anna Frankova (4), Ana Ciolan (4), Paula Förster (3), Emilia Ronge (2), Pavlina Novotna (1), Marlene Böttcher (1), Ann-Catrin Höbbel (1/1), Saskia Nühse, Jasmin Eckart, Lara Tauchmann, Lisa Loehnig, Tammy Kreibich, Isabel Wolff