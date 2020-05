KFZ-Zulassungsstelle Bautzen ohne Plexiglasscheiben

Ein Leserbrief erreichte die Redaktion mit der Bitte dieser Sache nachzugehen: In der KFZ Zulassungsstelle, wo seit kurzem reger Besucherverkehr herrscht, wurden keine Plexiglaswände installiert. Diese sind seit der Corona-Krise überwiegend in Einkaufsgeschäften an der Kasse aufgebaut, um die Mitarbeiter und Kunden vor einer Tröpfcheninfektion zu schützen. Doch warum macht die Zulassungsstelle in Bautzen eine Ausnahme?

Plexiglasscheiben nicht notwendig

Ganz abwegig ist diese Frage nicht. Denn auch in der Zulassungsstelle kommen die Kunden mit dem Mitarbeiterpersonal am Schalterbereich in Kontakt. Miteinander gesprochen wird ebenfalls und so könnte im schlimmsten Fall durch Sprechen, Niesen oder Husten Tröpfchen übertragen werden. Auf Nachfrage der Pressestelle des Landratsamt Bautzen heißt es: „In der Kfz-Zulassungsbehörde sind keine Plexiglaswände installiert. Laut Einschätzung von Amtsärztin Frau Dr. Gärtner sind beim Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes sowohl von Bürgern als auch Mitarbeitern Plexiglasscheiben nicht erforderlich.“ Darüber hinaus werden Termine nur online vergeben und am Eingangsbereich von Sicherheitspersonal überwacht. Damit soll sichergestellt werden, dass sich der Besucherverkehr in Grenzen hält und der nötige Mindestabstand eingehalten werden kann. Das Landratsamt hat Flächendesinfektionsmittel zur Verfügung gestellt, so dass die Schaltbereiche regelmäßig gereinigt werden können.

Halten sich die Kunden daran?

Im Leserbrief wird bezweifelt, dass sich die Kunden in der Zulassungsstelle - gerade wenn es um ihre Autos gehe - nicht an die Mund- und Nasenschutzpflicht halten und/oder den Mindestabstand nicht wahren. Wie sieht die Realität in der Behörde am Rathenauplatz in Bautzen aus? „Die allermeisten Besucher halten sich an die Regelungen, sie vereinbaren im Vorfeld online einen Termin und erscheinen zum Termin mit Mund-Nasenschutz,“ so eine Sprecherin des Landratsamtes.

Zusammengefasst ist es nach derzeitigen Stand nicht notwendig Plexiglasscheiben zu installieren, da der Besucherverkehr streng geregelt ist und beide Seiten sowohl das Mitarbeiterpersonal als auch die Kunden einen Mund- und Nasenschutz tragen. Trotzdem nimmt das Landratsamt jede Anmerkung von Bürgerinnen und Bürgern gern entgegen. Auch die Redaktion freut sich über den Leserbrief. Das zeigt das Engagement der im Landkreis lebenden Menschen und dass das Thema Gesundheit und Hygiene, gerade in der Corona-Krise einen hohen Stellenwert in der Gesellschaft einnimmt.

Online Terminvergabe bleibt auch nach Corona bestehen

Die eingeführte Online-Anmeldung wird weiterhin beibehalten werden. Die Pressestelle des Landratsamt Bautzen äußert sich folgend dazu: „Sie bringt für beide Seiten Vorteile. Für den Bürger entfallen lange Wartezeiten in einem vollen Wartebereich und für die Mitarbeiter ist eine bessere Planbarkeit der Aufgaben gegeben.“