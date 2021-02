Movie Evaluation Essay glasgow, creative writing essays on the beach, popular dissertation conclusion editor services ca, custom critical Der Innenstadtverein Bautzen hat in Kooperation mit der Stadt Bautzen und der Beteiligungs- und Betriebsgesellschaft eine gemeinsame Kampagne namens „Kauft regional“ ins Leben gerufen. Dafür wurden heute die Banner zur Kampagne auf der Friedensbrücke aufgehängt.

Die 16 blauen und acht weißen Banner fallen beim Überqueren der Brücke sofort auf und können nicht übersehen werden. Neben dem Aufruf: „Kauft regional!", dass das Ziel hat regionale Händler zu unterstützen, wird auch auf das Angebot des „Click & Collect" hingewiesen, welches ab kommenden Montag in Sachsen gilt und von Kunden in Anspruch genommen werden kann.

Der Innenstadtverein möchte mit dieser Aktion viele Menschen erreichen, und hofft damit, den lokalen Handel anzukurbeln.

