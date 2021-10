Hochkirch feiert 800-jÃ¤hriges Bestehen

In Hochkirch sind die Vorbereitungen auf die Festlichkeiten zum 800-jährigen Bestehen weit vorangeschritten. Bürger und Vereinsvorsitzende der Gemeinde organisieren mit dem Bürgermeister Norbert Wolf das Jubiläum. Wie das Gemeindeoberhaupt betont, steht das Fest im Zeichen der Einwohner Hochkirchs und seinen Ortsteilen. »Es geht uns darum, dass die Einwohner das Fest mit der ganzen Familie genießen können«, erklärt Wolf. Deswegen wird es ein kompaktes Festwochenende vom 1. bis 3. Juli 2022 geben. Ein Festumzug ist derweil nicht geplant. »Das würde uns zu viel Personal in Anspruch nehmen«, bedauert der Bürgermeister.

Das geplante Festwochenende konzentriert sich an sechs Veranstaltungsorten: Gefeiert wird im Konzert- und Ballhaus, am August-Bebel-Platz, im Pfarrhof und an der Kirche, dem Schulhof, dem Heimatmuseum sowie an der Blutgasse von Hochkirch. Alle Veranstaltungsorte sind fußläufig zu erreichen.

Beginnen wird das Festwochenende am Freitag im Konzert- und Ballhaus. Landrat Michael Harig, die Nachbarbürgermeister sowie Vertreter der örtlichen Feuerwehr, Handwerkerfirmen und Ärzte werden in den Veranstaltungssaal geladen. Ab 21 Uhr ist der Saal dann in Form einer Tanzveranstaltung für die Öffentlichkeit zugänglich.

Samstagnachmittag um 14 Uhr starten mehrere Veranstaltungen parallel. So tritt der Oberlichtenauer Spielmannszug im Ballsaal auf. Auf dem Pfarrhof werden sorbische Trachten und Speisen vorgestellt. Am August-Bebel-Platz beginnt 14 Uhr ein historischer Markt, bei denen die Besucher alte Handwerksberufe bestaunen können. Für Stimmung sorgt die Gruppe »Gellis House-Band«, die gegen 20 Uhr im Konzert- und Ballhaus auftritt. Die Gemeinde Hochkirch darf am Sonntag neu entdeckt werden: Ab 10 Uhr können sich Gäste zu einer Führung durch die Gemeinde anmelden. Dabei erfahren die Teilnehmer spannende Fakten von der Gemeinde. Die Führungen beginnen beim Heimatmuseum. Pünktlich um 16 Uhr beginnt das Chorkonzert in der Kirche. Das Chorkonzert bildet den Abschluss eines gelungenen Festwochenendes von Hochkirch.

21 Uhr: Tanzveranstaltung im Ballhaus

14 Uhr: Konzert des Oberlichtenauer Spielmannszuges

14 Uhr: Sorbischer Nachmittag

14 Uhr: Kinderprogramm, Schulhof

14 Uhr: historischer Markt am August-Bebel-Platz

15.30 Uhr: Auftritt Jazz/Country Band am Heimatmuseum

19/20 Uhr: »Gellis House-Band« im Ballhaus

9.30 Uhr: Festgottesdienst

10 Uhr: Gemeindeführungen; Start am Heimatmuseumn

10 Uhr: Frühschoppen im Ballhaus