Hier gehtâ€˜s lang zum Firmenlauf

Manchmal braucht man erst den richtigen Kick, um die Laufschuhe zu schnüren und mit dem Training zu beginnen. Für alle, die zum 2. SC-Krabat-Firmenlauf am 9. Juni antreten wollen, stellen wir heute den Streckenplan vor. Der hilft nicht nur zur Orientierung, sondern lässt sich zu Trainingszwecken auch schon im Vorfeld ablaufen.

Wenn die Motivation für das Lauftraining fehlt, kann das viele Gründe haben. Warum sich das Joggen oder Laufen trotzdem lohnt?

Weil nach einer Viertelstunde alle Farben kräftiger, alle Konturen schärfer sind.

Weil Läuferinnen und Läufer gelassener und weniger emotional erschöpft sind.

Weil die intensiven Naturerlebnisse in verschiedenen Jahreszeiten einfach toll sind.

Weil der Cortisol-Spiegel deutlich verringert wird und man mit dem Laufen Stress abbauen kann.

Weil man selbstbewusster wird und sich schneller aus einer miesen Stimmung holen kann.

Weil man durch das Laufen ungeahnte Kräfte in sich entdecken kann.

Also probiert es auf der zwei Kilometer langen Originalstrecke des SC-Krabat-Firmenlaufes einfach mal aus. Dabei lassen sich übrigens gleich noch Frühlingskilometer sammeln und gemeinsam als Firmenteam zeigt ihr am 9. Juni, was ihr draufhabt.

Alle Informationen zum SC-Krabat-Firmenlauf unter: www.sc-krabat-lauf.sportclub-hoyerswerda.de