Herzlichen GlÃ¼ckwunsch zum 107. Geburtstag!

Irmgard Genthe feiert am heutigen Freitag, den 7. Mai 2021, ihren 107. Geburtstag. Der ältesten Hoyerswerdaerin ist ihr Alter auch heute nicht anzusehen. Die rüstige Seniorin hat bis über ihren 103. Geburtstag hinaus sogar noch Topflappen gehäkelt, brauchte keine Medikamente und gönnte sich täglich nur eine Knoblauchpille.

Zu ihrem 101. Geburtstag stand auch ihr Entschluss fest, in ihrem Alter noch einmal umzuziehen, weil es ihr in ihrer alten Umgebung viel zu ruhig war. Seit einiger Zeit lebt Irmgard Genthe im Haus Rosengarten, dass sich in Trägerschaft der Diakonie Libera befindet.