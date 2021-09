Only the best writing service can promise you top grades for Homework Help Moon. Trust our professional writers to make it all look simple. Die Chemnitzerinnen starteten mit einer knappen Niederlage in die Saison. In einer engen Partie mussten sie sich gegen Grün-Weiß Schwerin mit 22:24 (10:11) geschlagen geben. Nach einem spielfreien Wochenende stand zuletzt das Spiel beim SC Markranstädt an. Auch diese Partie verlor der HV Chemnitz mit 22:24 (8:10). Für die Chemnitzerinnen ist das Gastspiel bei den Bienen also bereits das zweite Sachsenderby hintereinander.

Für die Rödertalbienen wird das Sachsenderby gegen den HV Chemnitz eine besondere Partie. Schließlich dürfen sie zum ersten Mal seit langer Zeit wieder vor gefüllten Rängen spielen. Mannschaftskapitänin Ann Rammer freut sich darauf: „Wir alle in der Mannschaft haben diese Atmosphäre im Bienenstock vermisst. Es ist einfach ein ganz anderes Erlebnis, unter dem Jubel der Zuschauer einzulaufen und spielen zu dürfen. Das gibt noch einmal einen zusätzlichen Adrenalin-Schub. Wir freuen uns sehr darauf.“ Auch für einen Neuzugang des HCR wird es ein besonderes Spiel. Leonie Meersteiner wechselte erst kurz vor dem ersten Spieltag von Chemnitz zu den Bienen. „Ich habe schon Respekt, aber so geht es mir vor anderen Spielen auch. Es freut mich auch, dass ich die Mädels wiedersehe. Schließlich mag ich sie alle. Das blende ich während des Spiels aus, denn dann sind sie meine Gegnerinnen.“, freut sie sich auf die Partie. Trotz der beiden deutlichen Siege warnt Cheftrainerin Maike Daniels: „Vielleicht sind wir laut Tabelle die Favoritinnen, aber ich weiß aus eigener Erfahrung, dass jedes Spiel erst einmal gespielt werden muss.“