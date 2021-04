HC RÃ¶dertal stellt die Weichen fÃ¼r die Zukunft

It's possible to Temple University Mfa Creative Writing in English literature, MBA, nursing, history, psychology, social and political science, marketing, programming, math, law, and plenty of other disciplines written by a knowledgeable writer within 24 hours or faster. Absolutely legal college essay writing service. Just as you can use Grammarly or Hemingway to boost your academic paper writing routine, you can use Nach 12 erfolgreichen, anstrengenden und zeitraubenden Jahren wird Andreas Zschiedrich bei der nächsten Mitgliederversammlung nicht mehr für das Ehrenamt des Präsidenten antreten. Das hatte er bereits zur letzten Mitgliederversammlung angekündigt. 12 Jahre, die geprägt waren von sehr guter Nachwuchsarbeit und die im Spitzenbereich bis in die 1. Bundesliga führten. Sowohl auf Landes- als auch Bundesebene war und ist Andreas Zschiedrich noch immer aktiv und möchte sich weiter einbringen. Er vertritt dort ebenfalls die Interessen des HC Rödertal mit ganzem Engagement, wie wir ihn auch hier aus seiner tagtäglichen Arbeit für den Verein kennen.

Für die Neuwahlen auf der nächsten Hauptversammlung gibt es bereits jetzt einen Vorschlag für das Amt des Präsidenten. Die Weichen dazu hatte Andreas Zschiedrich mit gestellt. Der erst kürzlich in das Präsidium kooptierte Vizepräsident Michael Theiß wird sich auf der Mitgliederversammlung für dieses Amt zur Wahl stellen.

Wie es zu diesem Entschluss kam, erklärt Michael Theiß selbst: „Zuerst möchte ich mich bei Andreas für all die geleistete Arbeit hier im Verein ganz herzlich bedanken. Erst seitdem ich im Ehrenamt Vizepräsident bin, habe ich einen Einblick bekommen, was Andreas hier Enormes leistet und das kann man gar nicht genug schätzen. Meinen ersten Berührungspunkt mit dem HC Rödertal hatte ich vor gut 5 Jahren als Regionsleiter Penny. Auf der Suche nach einem attraktiven Sponsoring hatte ich Kontakt mit dem HCR aufgenommen. Nach einigen Gesprächen stand fest, dass Penny und der Verein gut zusammenpassen. Inzwischen bin ich im Vorruhestand und dem HC Rödertal weiterhin treu. Es stand für mich außer Frage, dass ich dem Verein, den ich lieb gewonnen habe, helfen möchte und auch privat unterstütze.

Who are the I Do Your Homework For You? We made a list of the top writers who write papers for students. Check it out! You can share your experience, too. Es wird sicher nicht einfach, Andreas nach so vielen erfolgreichen Jahren im Verein zu ersetzen. Denn er verfügt über ein unendliches Wissen, hat den HCR mit aus der Taufe gehoben. Glücklicherweise ist er bereit, sich auch weiter einzubringen. Meine Präsidiumskollegen und ich, wenn ich denn gewählt werde, stehen vor der nächsten großen Aufgabe: Den Verein weiterzuentwickeln, das Projekt HC Rödertal auf eine nächste Stufe zu heben. Aktuell arbeiten wir z.B. gemeinsam am Leitbild. Mit der Unterstützung aller – und damit meine ich vor allem das Engagement unserer vielen fleißigen Helfer, dem Fanclub, Trainer, Eltern - mit all diesen tollen Menschen wird es sicher gelingen, den erfolgreichen Weg des HCR weiterzugehen. Wir wollen auch in Zukunft hier im Rödertal für attraktiven Spitzensport und eine erfolgreiche Nachwuchsarbeit stehen und schon den Kleinsten die Möglichkeit bieten, Sport in einem Team zu erlernen. Dazu zählt all das, was ein Team ausmacht: Wertschätzung, Miteinander, Gemeinschaft, Ziele und die Aussicht, in den obersten Ligen der Nation zu spielen.“