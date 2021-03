Haushalt steht

Der Haushalt des Landkreises beinhaltet für die Jahre 2021 und 2022 ein Gesamtvolumen von 515 und 526 Millionen Euro. Als weitere Investition kommen 143 Millionen Euro für den Breitbandausbau sowie größere Bauvorhaben hinzu. Zu den größten Ausgabeposten zählen neben dem Breitbandausbau die Auszahlung von Sozialleistungen wie Arbeitslosengeld II, die Leistungen der Jugendhilfe oder die Übernahme der Kosten für Unterkunft und Heizung.

Für die Zukunft wurde der Landkreis verpflichtet, Personalkosten in beiden Jahren in Höhe von 9 Millionen Euro sowie Sachkosten von 2,5 Millionen Euro einzusparen. Bis Ende März 2022 ist ein Eckpunktepapier als verbindliche Grundlage für die Haushaltsplanung 2023 dem Kreistag vorzulegen.

Mehr Geld für das Ehrenamt und die Sportförderung

Mehr Geld erhalten künftig die Sportförderung, das Ehrenamtsbudget und die Erziehungsberatungsstellen. Die Kreisumlage liegt auch künftig bei 32 Prozent. Die beim Landkreis entstehenden Haushaltsdefizite von 40,5 Millionen Euro für die Jahre 2021 und 2022 sollen nicht über eine Kreisumlageerhöhung, sondern stattdessen weitestgehend durch Rücklagen kompensiert werden. Der Haushalt wird nun der Landesdirektion zur Genehmigung vorgelegt.