Â»Gemeinsam fÃ¼r unser BautzenÂ«

Inhaber Martin Bäns (Foto) und seine Marmeladenmanufaktur möchten den Bautzener Einzelhandel mit einer einzigartigen Aktion unterstützen. Insgesamt 500 Gläser hochwertiger Erdbeer-Rhabarber-Marmelade stellt er den Händlern, Gastronomen und Hoteliers gratis zur Verfügung. Jeder Akteur darf sich zehn Gläser kostenfrei bestellen und an seine Kundschaft verschenken. Entweder in Verbindung mit einem Gutschein oder als besonderes »Dankeschön« für einen Stammkunden – der Kreativität sind keine Grenzen gesetzt. »Es geht darum, dem Kunden eine Freude zu bereiten und sich gegenseitig in diesen schwierigen Zeiten zu unterstützen«, findet Martin Bäns.

Bereits 22 Händler und Gastronomen haben dieses Angebot angenommen, die Resonanz ist sehr positiv. 250 Gläser stehen noch kostenfrei zur Verfügung. Laut Martin Bäns soll die Unterstützungsaktion bis mindestens Ende des Jahres gehen.

In der Regel bestellen die Händler mehr als zehn Gläschen Marmelade. Das elfte bestellte Glas kostet 2,80 Euro. Pro verkauftem Glas spendet der Bäcker Martin Bäns 20 Cent an die Kinder- und Jugendkrebshilfe Sonnenstrahl e.V. aus Dresden.