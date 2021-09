Engagierte SchÃ¼ler erhalten Ratsmedaille der Stadt Bautzen

Ein denkbar ehrwürdiger Tag für zwei Schüler und eine Schülerin aus Bautzen. Denn sie wurden von Oberbürgermeister Alexander Ahrens persönlich mit der Ratsmedaille ausgezeichnet. Die Ratsmedaille wird dann verliehen, wenn Schüler herausragende schulische Leistungen und besonderes gesellschaftliches Engagement vollbracht haben. Die Ratsmedaille kann nur an Schüler verliehen werden.

Die erste Medaillenträgerin heißt Anna Maria Wieder und hat am Schiller Gymnasium Bautzen die Allgemeine Hochschulreife mit einem Durchschnitt von 1,0 erlangt. Sie war einige Jahre Klassen- und Kurssprecherin und zeigte ein vielseitiges Engagement. So gab sie jüngeren Schülern Nachhilfeunterricht, förderte durch Workshops das politische Verständnis an der Schule und wirkte durch verschiedene Projekte auch über die Schulgrenzen hinaus, beispielsweise durch die Organisation zweier Musicals.

David Seckel heißt der zweite Ratsmedaillenträger. In der Fachrichtung Wirtschaftswissenschaften erlangte er einen Abschluss mit der Note 1,1. David Seckel zeichnet sich durch seine ruhige und vor allem hilfsbereite Art aus. Obwohl die Auswirkungen der Corona-Pandemie vor allem für Schüler besonders spürbar waren und das Lernen erschwerten, organisierte David Seckel, trotz dieser Belastung, Online-Seminare für leistungsschwächere Mitschüler.

Erstmalig reichte auch das Förderzentrum „Am Schützenplatz“ einen Vorschlag ein. Kevin Valdés Aguirre zeichnen eine stetig positive Lerneinstellung sowie eine gleichmäßige, zuverlässige Lern- und Arbeitseinstellung aus. Auch Kevin Valdés Aguirre engagierte sich während der Corona-Zeit in einem besonderen Maße. Sowohl in der Schule, als auch in seiner Freizeit, gab er zusätzliche Lernangebote für lernschwächere Mitschüler.