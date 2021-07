Â»Ein tolles GemeinschaftserlebnisÂ«

Whenever you are in desperate need of help with your essay you can easily buy essay cheap online choosing the click site has also Ließ der Regen die Laufteilnehmer am Mittwochmittag noch Böses ahnen, so lichtete sich der Himmel pünktlich vorm Start und bot an der Krabatmühle gute Laufbedingungen für die zweite Auflage dieser besonderen Kooperation zwischen Sportclub Hoyerswerda und Krabatmühle Schwarzkollm: den 2. SC-Krabat-Firmenlauf.

Oberbürgermeister Torsten Ruban-Zeh gab den Startschuss, mit dem sich die Läufer in Wellen mit wenigen Sekunden Abstand auf die zwei und vier Kilometer lange Strecke begaben. Angefeuert von ihren Arbeitskollegen und schaulustigen aus Schwarzkollm und Umgebung.

Über die Strecke von zwei Kilometern erreichten Cornelia Domanja (ewag Kamenz »Stromer«), Katja Jäkel (Die schnellen Wohnungsgesellen) und Judy Krause (ewag Kamenz »Stromer«) als schnellste Frauen die Ziellinie. Bei den Männern lagen hier Kai Morgenstern und Christian Thomschke (beide ewag Kamenz »Stromer«) sowie Rico Stückrad (FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH) vorn.

Über vier Kilometer punkteten Daniela Rusch (Nerlich & Lesser), Annett Krahl (TDDK Racing Team 2) und Livia-Marie Lippert (SWH Lokalpatrioten IV) sowie Steffen Herrmann (TDDK Racing Team 1), Christian Hartmann (Gemeinde Lohsa) und André Zais (FSD Fahrzeugsystemdaten GmbH). Als schnellste Firma gewann schließlich das Team der LEAG den begehrten Rabenpokal.

Für die Organisatoren des SC-Krabat-Firmenlaufes gab es viel Lob von den Teilnehmern. »Herzlichen Dank allen Beteiligten, meinen Teammitgliedern und den Organisatoren für diesen schönen Lauf. Es hat großen Spaß gemacht«, sagt zum Beispiel der Lohsaer Bürgermeister Thomas Leberecht, der mit einem Team seiner Gemeinde an den Start ging.

»Es war ein sehr schöner Lauf und ein tolles Gemeinschaftserlebenis. Ich war von der Atmosphäre und Anordnung überrascht«, meint auch Jonas Meinel von den LebensRäumen. Und Silvio Liebe von der Firma Lars Schwarz Heizung-Sanitär ergänzt: »Der Lauf war super vorbereitet. Wir haben den zweiten Platz belegt und ich bin sehr stolz auf die Jungs und Mädels. Ich freue mich schon aufs nächste Jahr.«

So wie er haben hier und da auch weitere Firmen bereits angekündigt dabei zu sein, wenn hoffentlich in einem Jahr der Startschuss zum 3. SC-Krabat-Firmenlauf fällt.

