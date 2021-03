Eastclubbesitzer Heiko DÃ¼ring dankt Hentschke Bau fÃ¼r neuen

Pay Someone To Help With Synthesis Essay. Writing an academic work in your favorite discipline is great fun. You can take your time, make yourself a cup of tea, make yourself comfortable, choose a music playlist, open all the sources you have chosen, read them thoroughly, and write your paper perfectly. However, in reality, you do not have the entire evening to write a single assignment. You have five of Manchmal sind es die einfachen Geschichten die das Leben schreibt. Die Firma Hentschke Bau hatte im Zuge der Baumaßnahme an der Bahnbrücke zur Neustädter Straße in Bischofswerda den Zufahrtsweg zum Eastclub gepflastert. Dieser Weg musste instandgesetzt werden, weil die schweren Fahrzeuge über die zweijährige Bauphase den Weg genutzt hatten, um die Bahnbrücke zu erreichen. Beim Befahren des Weges entstanden erhebliche Schäden, die die Firma Hentschke Bau nun unentgeltlich instandgesetzt hat. Vor allem der der Besitzer des Eastclub, Heiko Düring, möchte sich für diese Aktion bedanken.

„Mädels können jetzt mit Stöckelschuhen zum Eastclub."

„Eigentlich wollten wir einen Asphaltweg bauen, damit die Mädels mit Stöckelschuhen zum Eastclub gehen können", erzählt der Clubchef Heiko Düring mit einem Augenzwinkern. Doch Hentschke Bau hatte sich für eine Pflasterzufahrt und einen Weg aus Granitplatten entschieden. „Die Mädels können trotzdem mit Stöckelschuhen hochlaufen" und bedankte sich bei der Baufirma aus Bautzen: „Ich kann Hentschke Bau dafür nur Danke sagen. Danke sagen über den schönen Zufahrtsweg und die gute Zusammenarbeit. Über die lange Bauphase sind die Mitarbeiter, die vor Ort mit angepackt haben und ich zu Freunden geworden. Sie haben eine tolle Arbeit geleistet".