Das wollen die Stadtbegrüner aus Bautzen

Pflanzen haben eine entspannende Wirkung auf den Menschen. Mehr Grün in der Stadt erhöht die Luftqualität, dient dem Lärmschutz, der Wasserspeicherung und der Anpassung an Klimaveränderungen. Grün sorgt für mehr Biodiversität und sieht nicht zuletzt schön aus. In deutschen Städten steht ein andauernder Abbau von Finanzen und Personal in den Grünetats der Aufwertung des öffentlichen Raums entgegen. Was bleibt? Bürgeraktivitäten! In Bautzen haben sich unter dem Namen Stadtbegrüner interessierte Bürger zusammengefunden, die ehrenamtlich diese Aufgabe voranbringen wollen.

So blüht Bautzen wieder auf

Seit inzwischen fünf Jahren gib es die Gruppe. Eigene Pflanzflächen wurden geschaffen, wie der Kräuter- und Naschgarten an der Michaeliskirche, Baumscheiben wurden begrünt, Hochbeete am Taschenberg, der Wendischen Straße und auf dem Hauptmarkt aufgestellt bzw. bei der Aufstellung unterstützt. An verschiedenen Stellen in der Stadt wurden Frühblüher in die Erde gebracht. Wer mit offenen Augen durch die Stadt geht, hat die Projekte wahrgenommen. Hinter den Kulissen haben die Stadtbegrüner ihre Vorstellungen für das Stadtgrün mit Stadtverwaltung, Stadträten und der städtischen Betriebs- und Beteiligungsgesellschaft diskutiert und für Änderungen der bisherigen Praxis geworben.

Und jetzt? Es muss weiter gehen! Die Gruppe ist klein. Aber es sind Leute aus verschiedenen Lagern mit gemeinsamen Zielen, die zeigen, dass man unterschiedlicher Meinung sein und trotzdem viel erreichen kann.

Jeder Bautzener kann sich engagieren und beteiligen

Es geht um Klimawandel, um die Artenvielfalt und Austausch. Die Bürger animieren selbst aktiv zu werden, offen für Neues sein, nur so wird es eine Zukunft für die Gruppe geben – denn die Stadtbegrüner können nicht allein die Stadt begrünen. Geworben wird um Mitstreiter, Menschen, die etwas in der Stadt bewegen möchten. Jenseits von Sportvereinen und Montagsmahnwache finden sich kaum noch unterschiedliche Leuten zu gemeinsamen Projekten zusammen. Das muss sich ändern.

Mehr öffentliche Wahrnehmung

Eine höhere öffentliche Wertschätzung des bürgerschaftlichen Engagements, wie z.B. der Arbeit der Stadtbegrüner würde helfen, damit die Bürger der Stadt ein Auge auf die Projekte haben, vielleicht selbst einmal die Gießkanne in die Hand nehmen und darauf achten, dass die Pflanzen nicht zerstört werden, was in der Vergangenheit leider auch schon passiert ist. Wenn Leute ermutigt werden, mitzuhelfen, aktiv zu werden, hinauszugehen, Menschen zu treffen, dann gedeiht die Idee und ein Stück weit auch die Senfstadt Bautzen.