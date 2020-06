Das »Kulti« öffnet wieder

Erdbeerfest auf der Hofewiese

Langebrück. Es ist wieder Erdbeerfest auf der Hofewiese. Bereits zum fünften Mal dreht sich am 27. und 28. Juni in dem Landgut in der Dresdner Heide alles um des Deutschen liebste Frucht. Es gibt alles aus und mit Erdbeeren – Torte, Eis, Waffeln und Bowle. Am Samstag legt von 16 bis 22 Uhr DJ Disco Steffi (Disco Dice) chillige Musik auf und lädt zum entspannten Strawberry-Sundown bei coolen Drinks in Liegestühlen auf die Sonnenwiese ein. Der Clou: Ein Bus-Cabrio der Stadtrundfahrt Dresden bringt die Gäste am Samstag zwischen 16 und 22 Uhr von Klotzsche (Käthe-Kollwitz-Platz) über Langebrück (Klotzscher Str., Lindenhof, Sparkasse) kostenlos im Halbstundentakt zur Hofewiese und zurück. Zu beachten ist, dass im Cabrio-Bus die aus dem ÖPNV bekannte Maskenpflicht gilt. Am Sonntag spielt von 11.30 bis 14 Uhr das Duo Charmin‘ Tunes aus Dresden Lounge-Musik im Biergarten, 14 Uhr ist Ponyreiten mit der Reitschule Bosert und 15 Uhr kommt das Puppentheater Vollmann. Zum ersten Mal ist am gesamten Wochenende die Hofkäserei Schönborn auf der Hofewiese zu Gast. Geöffnet ist das Landgut am Samstag von 10 bis 22 Uhr und am Sonntag von 10 bis 20 Uhr. (pm/Zastrow + Zastrow GmbH)Es ist wieder Erdbeerfest auf der Hofewiese. Bereits zum fünften Mal dreht sich am 27. und 28. Juni in dem Landgut in der Dresdner Heide alles um des Deutschen…