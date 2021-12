Christvespern am Heiligen Abend im Bischofswerdaer Land

Auch in diesem Jahr werden die Kirchen zu Weihnachten geöffnet sein, um die Botschaft von Jesu Geburt zu verkünden. Am Heiligen Abend lädt die evangelisch-lutherische Christuskirchgemeinde Bischofswerdaer Land zu Christvespern mit Krippenspiel und zu Christnachtgottesdiensten ein.

Gottesdienste im Freien

In Goldbach, Großdrebnitz und Putzkau, wo die Kirchen kleiner sind bzw. wo gerade gebaut wird, wird es in diesem Jahr kurze Christvespern mit Krippenspiel im Freien geben. So können hoffentlich alle, die möchten, an den Christvespern teilnehmen. Im Freien ist die Abstandsregel leichter einzuhalten und die Ansteckungsgefahr geringer. Die Christvespern im Freien werden gut 30 Minuten dauern. Besucher sollten sich aber darauf einstellen, dass es nur wenige Sitzplätze für ältere Menschen geben wird.

Gottesdienste in der Kirche

In Bischofswerda und Schmölln finden die Christvespern in den Kirchen statt. Auch in den anderen Orten werden die Kirchen zur stillen Andacht geöffnet sein. Bei allen Gottesdiensten gilt die 3G-Regel. Eine Anmeldung ist nicht erforderlich. Die erste Christvesper um 15 Uhr in Bischofswerda wird zeitgleich als Livestream veröffentlicht. So kann sie auch zu Hause mitgefeiert werden. Das Video wird auch in den folgenden Weihnachtstagen noch abrufbar sein

Gottesdienste im Überblick

Bischofswerda, in der Christuskirche: 15 & 17 Uhr - Christvesper mit Krippenspiel; 22 Uhr – Christnacht

Goldbach, im Freien an der Marienkirche: 15 Uhr - Christvesper mit Krippenspiel

Großdrebnitz, im Freien auf dem Pfarrhof: 17 Uhr - Christvesper mit Krippenspiel

Putzkau, im Freien an der Marienkirche: 15 Uhr - Christvesper mit Krippenspiel; 22.30 Uhr - musikalische Christnacht mit weihnachtlichem Jazz in der Marienkirche