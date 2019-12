Bunte Vielfalt beim Teschenmarkt

Elegant gekleidet, charmanter Schulterblick und im Hintergrund das Schloss der Reichsfürstin in romantisches Licht getaucht. Das meterlange Werbebanner an der Ampelkreuzung am Lausitzbad zieht (gewollte) Blicke der Passanten und Fahrzeugführer auf sich.

Ursula Katharina von Teschen ist das Symbol des Hoyerswerdaer Weihnachtsmarktes. Die Mätresse von August dem Starken residierte von 1704 bis 1733 im Schloss Hoyerswerda, förderte in dem damaligen Ackerstädtchen das hiesige Handwerk und den Handel und sorgte so für einen wirtschaftlichen Aufschwung. Warum dann nicht einen Teschen-Markt ins Leben rufen? Gesagt, getan. Den eigens dafür entwickelten gleichnamigen Glühwein und alkoholfreien Punsch hätten der Reichsfürstin sicher auch sehr gemundet. Beide Getränke sind Spezialrezepte und im Handel erhältlich.



Premiere für die Schirmbar



Weil Heimatgeschichte eben noch vielfältiger schmecken kann, sind Projektleiterin Anja Hillmann und Veranstaltungsmanager Nico Thäle von der Lausitzhalle auf der Suche nach weiteren kürfürstlich angehauchten Speisen und Getränken, die das Angebot rund um die Teschen und »ihre« Stadt Hoyerswerda vervollständigen sollen. Eine weitere Neuheit gibt es aber schon in diesem Jahr: die Schirmbar. Das Angebot öffnet bereits zwei Tage vor der Eröffnung des Teschen-Marktes. Den gedanklichen Anstoß dafür gab die Pressekonferenz im vergangenen Jahr, zu der die Lausitzhalle als Hauptorganisator des Weihnachtsmarktes Medienvertreter eingeladen hatte. Der verführerische Duft von heißem Teschen-Markt Glühwein oder Punsch und Weihnachtsstollen lockte auch viele Passanten an, die gern länger auf dem Marktplatz verweilt hätten, um die Adventszeit gemeinsam genießen zu können. Warum denn nicht, fragte sich Projektleiterin Anja Hillmann.

Ab Mittwoch, 11. Dezember, um 16 Uhr können sich Besucher an der Schirmbar kulinarisch verwöhnen lassen, bevor am Freitagabend, 13. Dezember, um 16 Uhr der Teschen-Markt mit bunten Markttreiben eröffnet wird. Für drei Tage wird der historische Marktplatz mit der (verkleideten) Protagonistin Ursula Katharina von Teschen, dem wohl bekanntesten Weihnachtsmann aus der Region, der übrigens in diesem Jahr 40. Arbeitsjubiläum feiert und dem sorbischen Bescherkind in vorweihnachtliche Stimmung getaucht.



Glückssymbole & Audienz bei der Reichsfürstin



Nach dem traditionellen Stollenanschnitt am Freitag mit Bürgermeister Thomas Delling und Lausitzhallen-Geschäftsführer Dirk Rolka kann man Hufschmied Juri Zschorlich bei der Arbeit über die Schulter schauen. Der Wittichenauer schmiedet kleine Hufeisen sowie ganz besondere Lindenblätter, die für Sorben das Symbol des Lebens sind. In der Christmas-Lounge ertönt zu späterer Stunde Musik von einem DJ, bevor der Samstag mit buntem Markttreiben, einer Audienz der Reichsfürstin und dem kurfürstlich-sächsischem Barockensemble aus Dresden beginnt und am Abend mit dem Auftritt von Jagdhornbläsergruppen seinen Abschluss findet. Der Sonntag steht wieder ganz im Zeichen der Reichsfürstin und Aufführungen der CSB- Kinder- und Jugendfarm. Das Bürgerzentrum in der Braugasse 1 wird sich wieder in einen Kristallpalast verwandeln, in dem Bastelangebote, Lesungen, Kino, Puppenspiel und Weihnachtssingen geboten werden. Beim weihnachtlichen Hofzauber im Schloss, der am Samstag und Sonntag stattfindet, können sich Besucher auf ein Konzert der Musikschule und auf kostenfreie Sonderführungen durch die Weihnachtsausstellung im Museum freuen. Natürlich sind auch die Altstadthändler in das bunte Markttreiben mit einbezogen und die Dekoration in Form von aufgestellten, kleinen Weihnachtsbäumen werden wieder vom Citymanagement zur Verfügung gestellt.