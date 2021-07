Brot und BrÃ¶tchen unter die Lupe genommen

getting an a + paper is easy. Plagiarism Free enter sites with a Money Back Guarantee. Total satisfaction is our guarantee or your money back. Jedes Jahr messen sich die Bäcker aus dem Innungsgebiet und lassen ihre Backwaren testen. Wie der Innungsobermeister Lutz Neumann zu wissen gibt, dient die Brotprüfung den Bäckern der freiwilligen Qualitätskontrolle ihrer hergestellten Produkte.

Dieses Jahr wurden Brot und Brötchen genauer unter die Lupe genommen. Die Prüfung führten vier regionale Bäckermeister, der Innungsobermeister Lutz Neumann sowie der Brotprüfer vom Deutschen Brotinstitut e.V., Michael Isensee, durch.

Diesmal wurden einige Exoten ins Rennen geschickt. Denn neben den klassischen Roggenmischbrotvarianten überzeugten mediterrane Sorten, die mit Chili, Peperoni oder Oliven verfeinert wurden.

Gold-Zertifikate an Bäcker vergeben

Die meisten Brote und Brötchen erhielten das Prädikat »Sehr gut«. Bäckerbetriebe, die dreimal in Folge bei einer Brotprüfung diese Note erhielten, bekamen ein Gold-Zertifikat ausgehändigt.

In der Wertung Brot waren das die Bäckerei Bresan aus Sollschwitz, die Bäckerei Garten aus Gersdorf sowie die Bäckerei Bäns aus Bautzen. In der Wertung Brötchen wurde die Bäckerei Neumann aus Bautzen und die Bäckerei Garten aus Gersdorf mit einem Gold-Zertifikat prämiert.

Die Bäckerbetriebe sind stets daran interessiert, neue Produktkreationen auf den Markt zu bringen. Der Innungsobermeister Lutz Neuman rät deshalb der Kundschaft: »Mehr Mut zu neuen Produkten« ihrer Lieblingbäcker. Viele Bäcker bieten mittlerweile vielfältige Backerzeugnisse mit ausgefallenen Zutaten an.