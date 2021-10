Bautzener Urkunden sind gerettet

Großes Aufatmen beim Archivverbund Bautzen: Die Rettung von insgesamt 724 Pergamenturkunden und 3820 Papierurkunden aus der Zeit zwischen 1256 bis 1902 ist sichergestellt. Denn unsachgemäße Lagerung aus den vergangenen Jahrzenten führte dazu, dass wichtige Dokumente mit historischen Wert aus der Bautzener Stadtgeschichte und aus der Zeit des Markgraftums der Oberlausitz schwer beschädigt wurden.

Wie die Leiterin des Archivverbundes Bautzen zu Wissen gibt, haben einige Pergamenturkunden durch die vorhergehende, gefaltete Einlagerung in geschlossenen Urkundentaschen sowie durch mehrmalige Umzüge des Archivs stark gelitten. An den Faltstellen waren Risse im Material eingetreten, die bereits zu Schriftverlust geführt hatten. Die anhängenden Siegel waren teilweise zerbrochen oder durch Hitzeeinwirkungen - verursacht durch Stadtbrände - geschmolzen und in das Trägermaterial eingedrungen.

Es war dringend nötig, diese Dokumente für die Nachwelt zu sichern. Ermöglicht wurde dies aus finanziellen Mitteln der Bundesregierung für Kultur und Medien. Dafür stellte der Bund 25.000 Euro und der Freistaat Sachsen 15.000 Euro bereit. Die Stadt selbst beteiligte sich mit 10.300 Euro an Eigenmitteln. Mit dem zur Verfügung gestellten Geld können alle Urkunden gereinigt, restauriert und archivgerecht verpackt werden.

Besondere Fundstücke aus vergangener Zeit sind zwei Papsturkunden, 100 Kaiserurkunden, 374 Königsurkunden sowie 83 Urkunden der Kurfürsten. Dank der von Bund und Land bereitgestellten Mittel werden nun in den nächsten zwei Jahren wichtige Schritte für die Bestandserhaltung des Archivgutes umgesetzt. Mit der Sicherung der historischen Dokumente wird im Ergebnis gewährleistet, das noch viele weitere Generationen diese wichtigen Zeugnisse der Oberlausitzer und Bautzener Geschichte im Original zurückgreifen werden können und sächsisches Kulturgut nachhaltig gesichert wird.