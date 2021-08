Bautzen radelt fÃ¼r gutes Klima

Vom 28. August bis 17. September können alle, die in Bautzen leben, arbeiten, einem Verein angehören oder eine (Hoch-)Schule besuchen, bei der Kampagne »Stadtradeln« des Klima-Bündnisses mitmachen und dabei möglichst viele Radkilometer sammeln.

Beim »Stadtradeln« geht es um Spaß am Fahrradfahren und darum, möglichst viele Menschen für das Umsteigen auf das Fahrrad im Alltag zu gewinnen. Dadurch wird nicht nur ein Beitrag zum Klimaschutz, sondern auch zur Radverkehrsförderung geleistet. Um am »Stadtradeln« teilzunehmen, kann jeder ein Team gründen oder einem bestehenden Team beitreten.

Jeder Kilometer, der während der dreiwöchigen Aktionszeit mit dem Fahrrad zurückgelegt wird, kann online ins km-Buch eingetragen oder direkt über die Stadtradeln-App getrackt werden. Radelnde ohne Internetzugang können der lokalen Stadtradeln-Koordination wöchentlich die Radkilometer per Kilometer-Erfassungsbogen melden. (Rad)Wettkämpfe und Trainings auf stationären Fahrrädern sind beim Stadtradeln ausgeschlossen.

Wo die Radkilometer zurückgelegt werden ist nicht relevant, denn Klimaschutz endet an keiner Stadt- oder Landesgrenze.

Das Klima-Bündnis prämiert in fünf Größenklassen die fahrradaktivsten Kommunalparlamente sowie Kommunen mit den meisten Radkilometern. In beiden Kategorien werden zudem die jeweils besten Newcomer-Kommunen je Größenklasse geehrt.

Die Kommunen- und Teamergebnisse werden unter stadtradeln.de/ergebnisse bzw. auf der Unterseite der Kommunen veröffentlicht.

Für die besten Teilnehmerinnen und Teilnehmer werden hochwertige E-Bikes und Fahrräder, Fahrradzubehör und Fahrradtaschen verlost.

Die Anmeldung erfolgt unter diesem Link und ist kostenfrei: www.stadtradeln.de/bautzen