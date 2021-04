Barockschloss Rammenau wieder geÃ¶ffnet

news from the website, and you will be pleasantly surprised with the high-quality and low rates. Most sites offer poor quality articles because the amateurs feel that you get what you pay for! It is not the same case with EssayBison. Choose our services, because our clients have never had a bad experience with us. You shall be back with more requirements in future! OUR Das Barockschloss Rammenau ist seit Mittwoch wieder für Besucher geöffnet. Voraussetzung für einen Ausstellungsrundgang ist ein zuvor online gekauftes Zeitfenster-Ticket, der Nachweis über ein tagesaktuelles negatives Testergebnis und Angaben, die eine Kontaktnachverfolgung ermöglichen. Im Haus selbst muss eine medizinische Mund-Nasenbedeckung getragen werden.

Eintrittspreise haben sich nicht verändert

Geöffnet ist das Schloss täglich von 10-18 Uhr. Die Eintrittspreise sind gleich geblieben und betragen für Erwachsene 5 Euro und für Ermäßigte Personen 4 Euro. Kinder von 6 bis 16 Jahren zahlen nur 1 Euro Eintritt. Für Kinder unter 6 Jahren ist der Eintritt frei.

Öffnung an Krankenhausauslastung gekoppelt

Die Öffnung des Museums ist an die Auslastung der COVID-19-Normalstationen gekoppelt. Diese liegt in Sachsen bei 1.300 Betten. Wird diese überschritten, muss das Museum wieder schließen.

Onlinetickets können hier gekauft werden.