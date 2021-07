Ausbildung der Höhenrettung auf dem Riesenrad

Sommerbühne - Bunter geht lokale Kultur kaum

Riesa. Die Sommerbühne am 5. August startet diesmal mit der Kindersommerbühne am Vormittag bevor am Abend das Kabarett die »PIESAcker« und Musik von Frank Fröhlich auf der Klosterhof-Bühne zu erleben sind. Kindersommerbühne Für die jüngsten Kulturfreunde ist ein musikalische Abenteuer geplant: Die Musiker Solo und Meikel wollen dem jungen Publikum endlich ihr neues Programm vorstellen. Als sie die Bühne betreten, sind jedoch die mühsam eingeübten Lieder aus ihrem Liederbuch verschwunden. Was sollen sie nur tun? Das Programm absagen? Das Publikum nach Hause schicken? Nein. Solo und Meikel finden nämlich Spuren auf der Bühne, die sie gemeinsam mit dem Publikum verfolgen. So entwickelt sich eine spannende Liedersuche zum Mitmachen, Mitlachen und Mitdenken, an deren Ende sich wie im richtigen Krimi natürlich alles aufklären wird … Die Kindersommerbühne am 5. August im Riesaer Klosterhof beginnt 10 Uhr, Einlass ist ab 9 Uhr. Eintritt kostet 1,50 Euro. Anmeldung unter: 03525/659300. Kabarett zum Abend Die Riesaer Kabarettgruppe »Die PIESAcker« steht seit 2003 auf der Bühne. Zur aktuellen Sommerbühne wird von den Riesaer Kabarettisten im ersten Teil des Abends ein Programm aus bekannten, aber immer noch aktuellen Stücken präsentiert. Sie ziehen stets die große, mittlere, kleine und ganz kleine Politik satirisch durch den Kakao, aber halten auch dem Otto Normalbürger humoristisch den Spiegel vors Gesicht. Aber auch tägliche Erlebnisse aus dem Volk sind Themen für die Satire der PIESAcker. Scharfer Witz mit Nachdenklichkeit wird geboten. Gitarrenmusik Den zweiten Teil des Abends gestaltet Frank Fröhlich aus Dresden mit seinem Programm »Gestammel und Geschrammel – Gitarrenmusik verwoben mit Texten von Kästner, Ringelnatz und Busch«. Als Gitarrist und Interpret mischt er verschiedene Stile, kombiniert Musik und Literatur oder auch Musik und Stummfilm, und serviert das Ganze als Einheit von Entertainment und konzentriertem Versunkensein in die Musik. Die Sommerbühne am Abend beginnt im Klosterinnenhof ab 19.30 Uhr. (Einlass ab 18.30 Uhr). Eintritt kostet 3 Euro. Karten gibt es nur an der Abendkasse. Übrigens ist im August auch wieder »Kaffeeklatsch«-Zeit: Mit dem Thema »Honig – ein Lebenselixier« findet die Veranstaltungsreihe am 9. August ihre Fortsetzung. Der Imker Günter Kretschmar wird 15 Uhr in der Stadthalle »stern« erzählen, wie ein Hobby zum Lebensinhalt werden kann, wie man Honig produziert, seine Bienen gesund hält und gibt als Fachmann zahlreiche Ratschläge an die Gäste weiter.