Auf der Kippe

Ist zwar noch ein Weilchen hin bis zum Sommer, wenn der FV Ottendorf-Okrilla 05 sein Jubiläum »100 Jahre Fußball in Ottendorf« feiern will. Einiges ist schon geplant für die große Sportsause vom 18. bis 20. Juni. An diesem Festwochenende wollen die 05er mit diversen kulturellen und sportiven Höhepunkten auf die zurückliegenden hundert Fußballjahre in der Gemeinde zurückschauen. In der so einiges los war, wie man der 380-seitigen Chronik entnehmen kann, die der Verein demnächst herausgeben wird und die das historisch-sportive Geschehen mit eindrucksvollen Bildern vermittelt.

Lars Großmann hat viel Zeit in die Vorbereitung dieses opulenten Werkes investiert. Rund sechs Jahre habe er, so der zweite Vorsitzende des Vereines, an dieser Vereinschronik gearbeitet. Die schon im vergangenen Jahr unters Ottendorfer Volk gebracht werden sollte. Zum hundertjährigen Fußballsportjubiläum. Doch die Pandemie hatte dem Klub einen Strich durch die Rechnung gemacht. Und in diesem Jahr? »Bei unseren Vorstandstreffen beschäftigen wir uns regelmäßig mit der Corona-Situation«, so der 38-jährige Großmann, der ob der pandemischen Lage von fehlender Planungssicherheit spricht. Die Kosten für die im vergangenen Jahr abgesagten Feierlichkeiten seien glücklicherweise für den Verein überschaubar gewesen, meint er. Man habe Getränkelieferanten absagen, den Auftrag für die Zeltverleihfirma stornieren müssen, das sei es gewesen.

Viel Zeit hätten die Mitglieder jedoch seinerzeit in die Vorbereitung gesteckt. Nun müsse man von Tag zu Tag schauen. Denn schließlich sollten sie bald beginnen, die Vorbereitungen für die Ottendorfer Sportparty, so Großmann. Oder? Es sei aber auch nicht auszuschließen, dass man das Jubiläum erneut canceln müsse, so Großmann weiter »Das wäre dann sehr ärgerlich«, so Lars Großmann.

Seine Chronik jedoch, die soll auf jeden Fall in diesem Jahr erhältlich sein. Knapp 40 Vorbestellungen gebe es bereits, erzählt er. Die Chronik habe eine Auflage von rund 300 Stück. Sei das Interesse größer, werde man weitere Exemplare drucken, so Großmann weiter. Der davon spricht, wie wichtig dieses Jubiläumsparty sei. Denn das seit November des vergangenen Jahres behördlich-angeordnete Spiel- und Trainingsverbot für den Amateursport habe das Vereinsklima in den vergangenen Wochen zunehmend getrübt.

Die Stimmung bei den Mitgliedern sei, so Lars Großmann gegenwärtig »völlig am Boden«. Da wäre es nicht schlecht, wenn sich die coronale Lage soweit bessert, dass man wieder mal ans Feiern denken könnte. Spätestens Ende März werde der Verein eine Entscheidung treffen, erklärt Lars Großmann, der aber auch Realist ist. Angesichts der derzeitigen pandemischen Entwicklung sei eine erneute Absage wohl nicht auszuschließen. In diesem Falle werde man das Jubiläum »100 Jahre Fußball in Ottendorf« halt erneut verlegen, aufs nächste Jahr. Nun ja, man muss halt feiern, wie es die Gelegenheiten, sprich die Pandemie, zulässt.