Arbeiten fÃ¼r A4-Anschluss im Plan

Hier sind die alte (S95) und die neue Trasse oft in der Lage gleich, daher ist keine Bauausführung ohne Eingriffe in den Verkehr möglich. Ab dem 4. Mai ist daher die Sperrung der S95 im Abschnitt zwischen Radeberg und Leppersdorf vorgesehen.



Für die Richtung Radeberg – Pulsnitz verläuft die Umleitung über die S158 in Richtung Großröhrsdorf und über die K9204 weiter zum Kreisverkehr am Eierberg. An der Kreuzung S158 – K9204 in Großröhrsdorf wird dazu eine Ampelanlage aufgestellt, die auch den Fußgängerverkehr regelt.

In der Gegenrichtung Pulsnitz – Radeberg erfolgt die Umleitung durch Leppersdorf bis zum Abzweig nach Kleinröhrsdorf, über die K9254 bis zur S158 und dann weiter bis Radeberg.

Kurze Vollsperrung, um Platz für Busse zu schaffen

Eine Voraussetzung für die Umleitungsführung sind Bauarbeiten an der K9254 zwischen der S95 und S158. Hier sind Ausweichstellen anzulegen, um den Linienbusverkehr sicherzustellen. Diese Arbeiten sind voraussichtlich vom 6. bis 9. April unter Vollsperrung des kurzen Abschnittes der K9254 vorgesehen, sofern die Witterung dies zulässt.