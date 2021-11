Angebote fÃ¼r Menschen mit Behinderung

Warum gibt es eigentlich in der Region so wenig Sport- und Freizeitangebote für Menschen mit Behinderung?

Natürlich könnte man über dieses Thema lange debattieren oder es gibt Initiatoren, die in Eigenverantwortlichkeit gehen. So auch Familie Mager, die sich im Regionalverband Autismus-Oberlausitz engagiert und Thomas Hentschel, dem Integrations- und Inklusionsbeauftrageten des Kreissportbundes Bautzen (KSB). Aus einer Initiative heraus gründete sich eine Sportgruppe, die seit Mai letzten Jahres ihre Runden am Humboldthain dreht. Es sind überwiegend Menschen mit Behinderung, die an der Sportgemeinschaft teilnehmen.

Sport und Bewegung kann viel erreichen bei den Menschen

Sinn und Zweck ist es, den Menschen ein Sport-und Freizeitangebot zu schaffen, die sozialen Kontakte zu stärken und an der frischen Luft zu sein. In den Wintermonaten wird in der Turnhalle an den Schilleranlagen

trainiert. Interessierte Teilnehmer können sich gern beteiligen. Treffpunkt ist jeden Donnerstag ab 16 Uhr am Parkplatz vom Humboldthain. Die aktuelle Altersspanne reicht von 18 bis 60 Jahren. Familie Mager hofft,dass die Sportgruppe auch in Zukunft weiter bestehen bleibt. Thomas Hentschel vom KSB würde sich über Unterstützung von Außerhalb freuen. Ein Problem ist, dass die Menschen mit dem Taxi ins Humboldthain gefahren werden müssen. Für viele Teilnehmer ist das eine große finanzielle Belastung. Deswegen sind Unterstützer oder Sponsoren rund um das Projekt gern gesehen. Als Ansprechpartner fungiert der Kreissportbund Bautzen um Thomas Hentschel.