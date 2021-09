Alternative zum Oktoberfest und neue PlÃ¤ne

The chance to How To Start An Application Essay from TopDissertations.com is one method that is guaranteed to improve your academic performance. If it is your aim to have a highly effective and flawless dissertation ready for submission, then you should seize this excellent opportunity and order your paper from our company. It is a decision you will not regret. What Does a Dissertation Entail and What Wie lang war die Corona-Zwangspause für die Lausitzhalle und welche Herausforderungen ergaben sich daraus?

Das letzte Konzert unter Normalbedingungen fand am 11.03.2020 statt. Seitdem befinden sich alle Mitarbeiter der Lausitzhalle in Kurzarbeit. Obgleich wir durch die Größe des Hauses in der Lage waren Tagungen, Sitzungen, Kreistagssitzungen, Gremiensitzungen und Kongresse für regionale, aber auch überregionale Kunden und Partner durchzuführen.

Nun durfte es endlich wieder losgehen. Wie fühlt es sich an Veranstaltungen planen, organisieren und auch (wieder) durchführen zu können?

Die Veranstaltungsplanung und -durchführung ist unser Lebenselixier. Allerdings sind wir in unseren Planungen nach wie vor eingeschränkt. Zum einen hängt das an der verordneten Kurzarbeit und zum anderen natürlich an den nach wie vor massiven Einschränkungen in der Durchführung verschiedener Veranstaltungen. Siehe Absage Stadtfest und so weiter… Die von außen auferlegte Bürokratie mit allen Auflagen und Hygienekonzepten setzt uns als Veranstalter natürlich Grenzen und beeinträchtigt jedes einzelne Vorhaben und erhöht den Planungsaufwand enorm.

Welche Events wurden in den letzten Monaten durchgeführt und wie hoch war die Resonanz?

Viele kleinere und größere, zum Teil nicht öffentliche, Tagungen und Sitzungen.

Aber auch unsere Veranstaltungsreihe „Sommer im Atrium“, welche wir als Lebenszeichen an die Bürger dieser Stadt gesehen haben. Die Resonanz des Publikums war eher verhalten, wobei uns von Anfang an bewusst war, dass die Reihe mit Klassik, Satire und dem gewissen Etwas keine gewinnbringende Veranstaltung sein wird. Der Hauch von Veranstaltung und das Gefühl in Interkation mit den Künstlern, hat uns als Mitarbeiter in jedem Fall bestärkt wieder voll anzugreifen und loszulegen, sobald es uns erlaubt ist.

Was hat die Corona-Pandemie und ihre damit verbundenen Einschränkungen aus Ihrer Sicht als Veranstalter mit den Besuchern gemacht?

Die Reaktionen der Gäste sind unterschiedlicher Natur, es gibt viele die uns sehr verständnisvoll gegenübertreten und auch nachempfinden können, dass wir selbst nicht der Spielverderber sind bzw. nicht die die Regeln machen. Andere wiederum sind sehr erbost aufgrund der vielen Absagen und Einschränkungen in und um das Haus. Der Corona-Frust ist eben vor allem in der Freizeitgestaltung sehr hoch und dazu zählen die regelmäßigen Besuche in der Lausitzhalle für viele Besucher dazu.

Sowohl die seit dem 31. August wieder geöffnete Ticketkasse und die Tickethotline sind da natürlich die ersten Ansprechpartner und teilweise auch Seelsorger für unsere Besucher.

Die Vorbereitungen auf das Oktoberfest dürfen erfreulicherweise auf Hochtouren laufen. Was könnte/müsste euch jetzt noch bremsen?

Bremsen können/würden uns jetzt natürlich noch die steigende Inzidenz, die Hospitalisierungsrate in unserer Stadt/Landkreis und die bald neugeltende Corona-Schutzverordnung des Landkreises Bautzen. Bei allen Plänen müssen wir auch immer die Risiken für unsere Besucher und die betriebswirtschaftlichen Risiken beachten. Vor allem der Faktor Gesundheit unserer Gäste steht für uns an erster Stelle und wir möchten da in jedem Fall kein zu großes Risiko eingehen

Die Vorbereitungen auf das Oktoberfest mussten leider Corona bedingt auf Eis gelegt werden...

Ja, leider. Instabile Inzidenz und die neugeltende, aktuelle Corona-Schutzverordnung vom 23. September des Landkreises Bautzen zwingt uns dazu. Tanzveranstaltungen im Innenbereich sind nicht umsetzbar wegen 3-G-Nachweisen, Kontaktverfolgung, permanente Maskenpflicht… Bei allen Plänen müssen wir auch immer die Risiken für unsere Besucher und die betriebswirtschaftlichen Risiken beachten. Der Faktor Gesundheit unserer Gäste steht für uns an erster Stelle und wir möchten da in jedem Fall kein großes Risiko eingehen.

Es gibt erfreulicherweise eine Alternative.

Ja, am 3. Oktober findet ein Familien-Frühshoppen mit der Big Band Klangfarben Jonsdorf ab 10:00 Uhr auf dem Lausitzer Platz statt. Die Spieldauer der Big Band ist von 11.00 – 14.00 Uhr. Zudem gibt es gastronomische Versorgung.

Welche nächsten Termine, Vorhaben, Ziele sind in bzw. an der Lausitzhalle demnächst geplant?

Mit der eben begonnen neuen Spielzeit, den Planungen für das Weihnachtsmärchen, das Silvesterkonzert und anderen Veranstaltungen wie Michael Hatzius „ECHSOTERIK“, KARAT, das Jahreskonzert Orchester Lausitzer Braunkohle, Irish Dance und vielen weiteren Höhepunkten ist unser Veranstaltungskalender im 4. Quartal wieder gut gefüllt. Wir hoffen auf das Zustandekommen all dieser Produktionen.