Ã„rztin will in das alte Zollhaus ziehen

Manchmal ist es Liebe auf den ersten Blick. Zumindest die Liebe zwischen einem alten, historischen Gebäude und einer jungen, engagierten Frau, die einem Haus wieder Leben einhauchen möchte. Es geht um das ehemalige Zollhaus im Sohländer Ortsteil Neudorf, welches direkt an der tschechischen Grenze steht und seit Jahren immer mehr verfällt. In den Anfängen des 19. Jahrhunderts diente das Gebäude Zollbeamten, die den kleinen Grenzübergang zwischen Lipova - ehemals Hainspach - und Deutschland kontrollierten. Als sich im weiteren Verlauf die politische Lage so veränderte, dass Zollhäuser überflüssig wurden, gab es für das Gebäude an der Grenze keine weitere Verwendung mehr.

Die letzten Eigentümer waren die Stadtwerke aus Cottbus. Das mutige Projekt, vier Wohnungen zu errichten und das Gebäude zu sanieren, gaben sie auf. »Dem Vorbesitzer ist leider zu viel gestohlen worden«, erzählt die neue Eigentümerin Dana Schmidt. Auch ihr selbst sei das passiert. Immer wieder haben sich Unbekannte Zutritt auf ihr neues Grundstück verschafft – seit der Installation von Überwachungskameras herrscht Ruhe.

Dana Schmidt kommt aus Sohland und ist angehende Fachärztin mit Spezialisierung auf Akupunktur und chinesischer Medizin. Bei einem Spaziergang im Frühsommer letzten Jahres hatte sie das alte Zollhaus entdeckt. Nach einer Kontaktaufnahme mit dem ehemaligen Eigentümer konnte die Ärztin im Oktober das historische Gebäude mit einer Grundstücksfläche von 5.500 Quadratmeter kaufen. Die Pläne der jungen Frau sind ambitioniert: Im Erdgeschoss soll eine Ferienwohnung und später ihre eigene Arztpraxis entstehen. Eine Etage darüber baut sich die Hausherrin ihr neues Zuhause um. Im Keller werden Archiv und persönliche Wellnessoase unterkommen – vom Whirlpool und einer großen Sauna ist die Rede. Auch die Außenanlage mit großem Garten und Teich werden zur grünen Oase umgestaltet. »Ich liebe diese Idylle und Ruhe hier«, so die stolze Eigentümerin.

Dass das Haus voller Rätsel steckt, beweisen alte Grundrisse. Denn neben dem Treppenhaus im Keller verbergen sich zwei kleine, versteckte Räume ohne Durchgang. Wie die Ärztin herausgefunden hat, waren das früher eine Speisekammer und eine Toilette gewesen. »Warum diese Räume zugemauert wurden, kann ich noch nicht beantworten«, so Dana Schmidt. Mit der neuen Eigentümerin hat das alte Zollhaus in Neudorf eine zweite Chance bekommen, mit dem Potenzial, eines der schönsten Anwesen in der Umgebung zu werden.