A-Jugend der SG Rödertal/Radeberg in Gruppe 5

Der Jugendspielausschuss des Deutschen Handballbundes hat nach Abschluss der Qualifikationsspiele zur Jugendbundesliga die Staffeleinteilungen vorgenommen. Statt bisher 24 Mannschaften nehmen einmalig Corona-bedingt 40 Mannschaften an der Vorrunde der Jugendbundesliga (weiblich) teil. Um die Reisetätigkeit möglichst gering zu halten, wurden die Vorrundengruppen nach territorialen Gesichtspunkten zusammengestellt. In acht Gruppen kämpfen jeweils fünf Mannschaften um den Einzug in die nächste Runde. Nur die beiden Gruppenersten qualifizieren sich dafür. Gespielt wird in einer einfachen Runde, so dass jede Mannschaft zwei Heim- und zwei Auswärtsspiele hat. Erschwerend kommt noch dazu, dass die vier Spiele an drei Wochenenden (26.9. bis 11.10.) durchgezogen werden müssen, ein echtes Härteprogramm, aber für alle Teams gleich.

Die SG Rödertal/Radeberg spielt in Gruppe 5 und die Gegnerschaft hat es in sich. Eine echte Hammergruppe. Mit dem Thüringer HC, den Füchsen Berlin Reinickendorf, dem Frankfurter HC und dem HC Leipzig warten namhafte Gegner auf unsere Mädels. Jetzt gilt es. Die Spieltermine stehen fest. Dabei gab es auch eine Überraschung. Am Samstag, den 26. September 2020, empfangen die Rödertalbienen in der Bundesliga die Füchse aus Berlin und genau einen Tag später treffen die beiden A-Jugend Teams in der Jugendbundesliga in Großröhrsdorf aufeinander.

Die SG Rödertal/Radeberg wird wie in den Qualifikationsspielen vom Trainerteam Steffen Wohlrab (Rödertal), Mirko Schulz (Radeberg) und Mike Augustiniak (Rödertal) betreut. Zu den Heimspielen der SG in Großröhrsdorf sind Zuschauer zugelassen. Das ist nicht selbstverständlich, da es noch viele Vereine gibt, wo unter Zuschauerausschluss gespielt wird. Dort gilt für die Gäste die Mindestbeschränkung von sieben Personen. Das ist sicherlich nicht schön, aber noch haben die örtlichen Gesundheitsämter das Sagen und da sollten wir alle Verständnis dafür haben. Wichtig für die Mädels ist, dass die Spiele überhaupt stattfinden.

SG-Spieltermine:

27.09.2020 14:00 Uhr SG Rödertal/Radeberg vs. Füchse Berlin Reinickendorf (Großröhrsdorf)

03.10.2020 10:00 Uhr Frankfurter HC vs. SG Rödertal/Radeberg (Frankfurt/Oder)

10.10.2020 15:00 Uhr SG Rödertal/Radeberg vs. HC Leipzig (Großröhrsdorf)

11.10.2020 16:00 Uhr Thüringer HC vs. SG Rödertal/Radeberg (Erfurt)

Ein erfolgreicher Start in die Gruppenphase wäre immens wichtig. Leichte Gegner gibt es nicht. Von Beginn an ist volle Konzentration gefragt. Die Mädels brauchen aber auch jede Menge Unterstützung von den Rängen und freuen sich auf zahlreiche Zuschauer.