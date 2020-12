10 Jahre Palliativmedizin am Krankenhaus Bautzen

We get you How To Create A Simple Business Plan services from the writers from your own field. Presently, 964 writers work with us, and all of them are from different fields of science. We knowingly recruited them from distinct fields so that we would be able to get our clients subject experts to write their dissertations. How to Order Cheap Dissertation Writing at This Site . The whole process can be Vor 10 Jahren, genauer gesagt am 23. November 2010 wurde die Palliativstation am Krankenhaus Bautzen feierlich eröffnet. Die Palliativmedizin bietet eine medizinische Versorgung bei fortgeschrittenen und unheilbaren Erkrankungen. Das Hauptziel der Palliativmedizin ist, die Lebensqualität des schwerstkranken Patienten zu verbessern und zu stabilisieren.

17 speziell ausgebildete Krankenschwestern sorgen für einen reibungslosen Ablauf seit Beginn an

In Bautzen ist die Station ist mit 10 Betten, zwei Einzelzimmern und vier Doppelzimmern ausgestattet. Für Angehörige gibt es sogar eine Übernachtungsmöglichkeit. 17 speziell ausgebildete Krankenschwestern und eine Oberärztin leisten jeden Tag enormes, um die Lebensqualität der austherapierten Patienten zu verbessern und zu stabilisieren. Zum Team bei der Versorgung schwerstkranker und sterbender Menschen gehören darüber hinaus die Krankenhausseelsorge, der Sozialdienst, die Physiotherapie und eine Psychologin.

In den letzten Jahren ist der Bedarf auf der Station 7 im Krankenhaus Bautzen, der Palliativstation nicht weniger geworden.