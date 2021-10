Essay Medical Research Paper Outline from talented writers. Student life is full of surprises, and sometimes, you may need help with essay writing or to write a paper or essay from scratch. When the exams are approaching, there is absolutely no place for jokes. During this difficult period of studying, students may have a hard time if they have no essay writing help. There is constant stress because of subject Wo sich in Ballungsräumen Ärzte in Scharen tummeln, droht dem ländlichen Raum eine medizinische Unterversorgung. Um die ärztliche Versorgung im ländlichen Raum in Zukunft sicherzustellen, wurde das Landarztgesetz beschlossen. Mit dem Landarztgesetz werden 6,5 Prozent der Medizinstudienplätze vorab reserviert für Bewerberinnen und Bewerber, die sich vertraglich dazu verpflichten, nach Abschluss des Studiums sowie der Weiterbildung zum Facharzt für zehn Jahre in von Unterversorgung bedrohten Gebieten Sachsens tätig zu sein. Ziel ist es, eine Landarzt-Quote sicherzustellen.

Darüber hinaus soll ein neu geschaffener Medizinstudiengang namens »Medic« 50 weitere Studienplätze am Klinikum Chemnitz ermöglichen. Die Ausbildungsinhalte gehen zum Teil auf die konkreten Bedarfe der Ärzteversorgung im ländlichen Raum ein.

Die Landtagsabgeordnete Patricia Wissel (CDU) äußert sich positiv über die neue Gesetzgebung: »Die Einführung der Landarztquote ist ein wichtiger Beitrag zur Stärkung der ärztlichen Versorgung in unserer Oberlausitz. (…) Erforderlich ist dies, da sich leider aktuell zu wenige Medizinstudenten dafür entscheiden, den Facharzt für Allgemeinmedizin zu absolvieren und im ländlichen Raum tätig zu werden. (…) Ich hoffe, dass wir mit der Landarztquote die dringend benötigten Ärzte auch für unsere Oberlausitz gewinnen können.«