Traditionelle Filmnächte finden statt

Denn jetzt konnte eine entsprechende Fördervereinbarung in der Filiale der Spremberger zwischen dem Verein Jugend und Soziales e.V. und der Volksbank Spree-Neiße unterzeichnet werden. Kino unter freiem Himmel wird es also auch in diesem Jahr wieder geben, so Alexander Fritzke, der Vereinsvorsitzende. »Zahlreiche Kulturveranstaltungen mussten abgesagt oder auf das kommende Jahr verschoben werden. Das es nun doch noch klappt freut uns sehr. Haben wir ansonsten zwischen drei und sechs Monate für die Vorbereitungen benötigt, muss jetzt alles im Eiltempo passieren. Das Filmangebot steht aktuell nicht fest. Sobald klar ist, welche Filme gezeigt werden, werden wir das mitteilen. Nur der Film, der am beliebten Kinotag für die ganze Familie am Samstag dem 22. August gezeigt wird steht schon fest. Im Rahmen des Volksbank Familienkinos läuft der Disney-Film ›Die Eiskönigin 2‹. Selbstverständlich wird es an diesem Tag auch wieder den beliebten Kostümwettbewerb geben, wo die bezaubernsten Verkleidungen prämiert werden«.

Dass der Verein Jugend und Soziales abermals die Volksbank für die Filmnächte als Hauptsponsor gewinnen konnte, ist besonders erfreulich. Immerhin lagen die finanziellen Aufwendungen für die Filmnächte im vergangenen Jahr um die 35 000 Euro, so Alexander Fritzke. Aufgrund der Corona-Situation ist es in diesem Jahr schon etwas schwieriger, Sponsoren zu gewinnen, berichtet Frank Baer, Vorstand der Volksbank Spree-Neiße. Zur konkreten Förderhöhe wollte er sich auch nicht äußern, aber die Tatsache, das man diese in solch schweren Zeiten etwas erhöhen werde, zeige doch, das man mit der Volksbank in einem Boot, keinen besseren Partner finden konnte.

Weitere Partner der Filmnächte werden die Spremberger Kino- und Kultur GmbH (SKK), sowie die Kontakt- und Informationsstelle Selbsthilfe Spremberg (KISS) des Albert-Schweitzer- Familienwerk sein. Beginnen werden die Filmnächte am Mittwoch wieder mit einem deutsch-polnischen Beitrag. Die traditionelle Partnerschaft mit Polen (Euroregion) bereichert den Lausitzer Kultursommer seit nun drei Jahren.

Die Besucher der diesjährigen Filmnächte müssen sich aufgrund der Anti-Corona-Maßnahmen umstellen. Ohne Einschränkungen wird es nicht gehen. Die hygienischen Auflagen müssen beachtet werden. Dazu gehört die strickte Einhaltung der Abstandsregelungen. Es erfogt ein kontrollierter Einlass und Besucher-Listen müssen ausgefüllt werden.

Wünschen wir allen Besuchern sowie dem sechsköpfigen Organisationsteam und den 20 Helfern für dieses Open-Air-Kino fünf tolle Filmtage.

Detlef Bogott