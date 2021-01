Spremberg TV sendet Trauerfeier

We want to make academic life fair and even the playing field for students who need access for top-notch cheap dissertation writing services. We will take your document and review your language usage, including grammar, spelling, syntax, and all other aspects of proper language, to ensure you are producing a thesis in line with all English conventions. Am Freitag, dem 15. Januar, findet in der Spremberger Kreuzkirche die Trauerfeier für den verstorbenen Altbürgermeister Egon Wochatz statt. Kanal 12 Spremberg TV zeichnet die Trauerfeier auf und wird sie im Laufe des 15. Januar und an den Folgetagen im Stadtfernsehen ausstrahlen. Darüber hinaus wird die Aufzeichnung der Trauerfeier auf der Internetseite www.sprembergtv.de eingestellt.

Die Urnenbeisetzung erfolgt im engsten Familien- und Bekanntenkreis.