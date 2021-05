Sounds of Hollywood verschoben

news created by our leading professionals online. Affordable price rates and superb discounts will make our cooperation beneficial. Das Amt Peitz als Veranstalter der beliebten Konzertreihe „Sounds of Hollywood“ auf dem königlichen Hüttenwerk zu Peitz hat sich nach reichlicher Überlegung und intensiver Abwägung aller Möglichkeiten entschlossen, die für den 3. September 2021 geplante Veranstaltung nochmals um ein Jahr zu verschieben. Der neue Termin ist der 2. September 2022.

We see to it that your work represents your sweating research efforts accurately and fluently without a hint of errors. Our UK Dissertation Topic Help service is UK's best dissertation proofreading service because we will look at your dissertation microscopically from all the 6 angles. Bereits erworbene Karten für die Veranstaltung 2020 und den bisherigen Ersatztermin 2021 behalten ihre Gültigkeit für den neuen Termin. Aber auch eine Rückgabe der Eintrittskarten ist möglich. Nähere Informationen dazu gibt‘s in der Tourist-Information Peitzer Land, Tel. 035601/ 81 50. Das Amt Peitz bittet alle potentiellen Besucher um Verständnis und hofft auf ein uneingeschränktes Konzerterlebnis auf dem königlichen Hüttenwerk zu Peitz am 2. September 2022.