Konzertreihe â€žMusikschulen Ã¶ffnen Kirchenâ€œ

An diesem Samstag, dem 28. August lädt die Musik- und Kunstschule des Landkreises Spree-Neiße dazu ein die Dorfkirche in Komptendorf zu besuchen. Dort werden verschiedene Gitarrenensembles und das Ensemble „Viva la vecchia musica“ ein Konzert gestalten, mit dem die Sanierung des Kirchturms unterstützt werden soll.



Am Sonntag, dem 29. August folgt gleich das nächste Konzert in der Kirche des Pücklerdorfs Groß Döbbern. Anlässlich des 675ten Dorfjubiläums soll mit Hlife des Konzertes Geld für die Restaurierung des Familienwappens der Familie von Pückler gesammelt werden. Im Programm befinden sich u.a. Stücke von Bach, Beethoven und Haydn.



Auch an den darauffolgenden Wochenenden lädt die Musikschule zu weiteren Konzerten in die Kirchen von Hänchen am 05. September und Laubst am 12. September ein.



Alle Konzerte beginnen jeweils 15 Uhr und die Kirchgemeinden versorgen die Besucher nach dem Konzert mit Kaffee und Kuchen.