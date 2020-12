Ein groÃŸes Vorbild fÃ¼r die Jugend

http://www.hrkavarna.cz/?college-essay-racism should always be left in the hands of the expert if you want yours to follow the right style. Our writers are experts in dissertation proofreading and all types of formatting so this wont be a problem at all. All you have to do is send your order and well make sure your dissertation follows the right format. Hire us today and have your dissertation follow Für ihr jahrzehntelanges ehrenamtliches Engagement als Leichtathletiktrainerin wurde die Ehrenbürgerin der Stadt Guben mit dem Bundesverdienstorden geehrt. Gubens Bürgermeister Fred Mahro überreichte ihr im Auftrag des kurzfristig terminlich verhinderten Ministerpräsidenten Dietmar Woidke bei einer Zeremonie in ihrer Heimatstadt das von Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier verliehene »Verdienstkreuz am Bande«

Seit über 60 Jahren engagiert sich Hildegard Petter im Kinder- und Jugendleistungssport der Leichtathletik. Ob in der Betriebssportgemeinschaft in der DDR oder im SV Chemie Guben – immer verstand sie es als Trainerin, Mädchen und Jungen, Männer und Frauen für den Sport mitzureißen. Auch in hohem Alter bildet sie sich weiter und wiederholt alle zwei Jahre die Prüfung zum Erhalt der A-Lizenz als Trainerin.

In der Laudatio heißt es: »Hildegard Petter ist eine Ausnahmetrainerin. Ihr Lebenswerk sucht seinesgleichen. Mit ihrem Wissen und ihrer Kompetenz hat sie Generationen von Mädchen und Jungen für die Leichtathletik begeistert und in verschiedenen Disziplinen erfolgreich trainiert. In Brandenburg sind viele Sportbegeisterte ehrenamtlich tätig. Sie haben einen großen Anteil daran, dass wir starke Sportvereine haben. Hildegard Petter hat sich um das Sportland Brandenburg und insbe-sondere um ihre Heimatstadt Guben auf besondere Weise verdient gemacht. Mit ihrer Energie, Tatkraft und Disziplin ist sie ein Vorbild insbesondere für junge Menschen.«

Für ihre Verdienste war Hildegard Petter deshalb im Jahre 2009 auch schon mit dem Verdienstorden des Landes Brandenburg geehrt worden.