Bürgermeister Fred Mahro ist Preisträger der Europaurkunde

Freibad Kötitz startet Badesaison

Coswig. Es darf wieder gebadet werden: Am 23. Mai öffnet das Freibad Kötitz in Coswig wieder. Geöffnet ist bis September täglich von 10 bis 19 Uhr, bei sehr schönem Wetter bis 20 Uhr. Die Badgaststätte ist für den Campingplatz und einen Außer-Haus-Verkauf bereits wieder in Betrieb. Im Vergleich zu den letzten beiden Jahren ist der Wasserstand im Badesee gestiegen. „Wir hoffen, dass dies auch eine Weile anhält, so dass wir weiterhin mit der guten Wasserqualität im See punkten können“, sagt Technischen Werke Coswig-Geschäftsführer Torsten Meyer, „zwischenzeitlich haben wir mit der biologischen Betreuung des See begonnen.“ Die farbliche Gestaltung des Beckenbereiches wird in diesem Frühjahr weitergeführt. Das Technikgebäude bekommt gerade ein freundliches Gesicht und die Rutsche ist schon neu gestrichen. Eintrittspreise und aktuelle Meldungen: www.badesee-coswig.deEs darf wieder gebadet werden: Am 23. Mai öffnet das Freibad Kötitz in Coswig wieder. Geöffnet ist bis September täglich von 10 bis 19 Uhr, bei sehr schönem Wetter bis 20 Uhr. Die Badgaststätte ist für den Campingplatz und einen Außer-Haus-Verkauf…