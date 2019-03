Damit es nicht in die Hose geht

Mit den ersten sonnigen Tagen zieht es die Menschen wieder verstärkt an den Senftenberger See. Sonne tanken ist angesagt. Das tat auch WochenKurier-Leser Dirk Graeber aus Meuro. Er nutzte mit seiner Frau das schöne Wetter, um eine erste Radfahrt am Senftenberger See zu machen. Am Stadthafen angekommen trafen sie auf viele Spaziergänger. Diese standen dort leider vor einer geschlossenen Toilettenanlage, berichtet Dirk Graeber. »Wir haben verzweifelte und fassunslose Gesichter gesehen. So etwas kann und darf es nicht geben. Ich frage mich ernsthaft, ob die Verantwortlichen nicht selbst dieses Bedürfnis haben oder nicht selbst einmal einen Spaziergang um diese Zeit am Stadthafen unternehmen. Die Stadt will tourismusfreundlich sein, bietet hier aber ihren Besuchern nicht einmal ein Minimum an Service außerhalb der Saison«, beklagt Graeber und schlägt vor, die Nutzung der Toilettenanlage kostenpflichtig zu gestalten, um sie geöffnet zu halten.

Verantwortlich für die Toilettenanlage am Stadthafen Senftenberg ist der Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg (LSB). Wie Pressesprecherin Dana Hüttner informiert, sind die Toiletten am Stadthafen Senftenberg vom 1. April bis 31. Oktober - beziehungsweise bis zum Ende der Herbstferien eines jeden Jahres - geöffnet. Die Wasserfläche des Senftenberger Sees sei jedes Jahr in der Zeit vom 1. November bis 31. März gesperrt. Daher gebe es auch keine Nutzung der Hafenanlagen. Diese »Sperrzeit« werde vom Zweckverband LSB genutzt, um notwendige Renovierungen und Reparaturen am Stadthafen inklusive der Sanitäranlagen auszuführen. Außerdem sei die personelle Besetzung der Mitarbeiter in den Wintermonaten deutlich reduziert.

»Die Kritik ist nachvollziehbar, vor allem an solch außergewöhnlichen warmen und sonnigen Wochenenden«, sagt Verbandsvorsteher Dipl.-Ing. Detlev Wurzler. »Aktuell wird geprüft, ob eine temporäre Öffnung der Toilettenanlagen insbesondere am Stadthafen auch außerhalb der regulären Saison möglich ist. Etwa an Wochenenden, wo mit hohem Besucherverkehr zu rechnen ist. Dies betrifft aber nicht grundsätzlich alle Toilettenanlagen, da die meisten aufgrund ihrer Bauart nicht frostfrei gehalten werden können.«

Die Toilettenanlage am Stadthafen kostenpflichtig zu gestalten, um sie zugänglich zu halten, sei laut Detlev Wurzler grundsätzlich ein Gedanke. »Es wäre jedoch die erste öffentliche Toilettenanlage am Senftenberger See, welche kostenpflichtig ist. Die kostenfreie Nutzung der öffentlichen Toilettenanlagen um den Senftenberger See war uns bisher wichtig«, sagt der Verbandsvorsteher.

Toiletten des Zweckverbandes

Rings um den Senftenberger See befinden sich zehn Toilettenanlagen. Die Standorte sind wie folgt:

• Seestrand Großkoschen - Amphitheater und Seeterrasse

• Seestrand Buchwalde - Fkk/Beachvolleyballanlage und Parkplatz

• Stadthafen Senftenberg - Hafenpromenade

• Seestrand Senftenberg - Promenade nähe Gaumensegel und am Strandbereich Verlängerung Brücke Steigerstraße

• Seestrand Niemtsch - Schiffsanlegestelle

• Südsee Niemtsch - Parkplatz Südsee Niemtsch

• Südsee Peickwitz - Parkplatz Südsee Peickwitz.

Auch die Bewirtschaftung der Toilettenanlagen an der Schleuse Koschner Kanal, an der Landmarke »Rostiger Nagel« sowie auf dem Parkplatz in Lieske erfolgt durch den Zweckverband Lausitzer Seenland Brandenburg.

Wie Pressesprecherin Dana Hüttner aktuell informiert, werden die Toiletten am Stadthafen ab dem 9. März an den Wochenenden im März bei schönem Wetter zusätzlich geöffnet.