Wohngebiet soll aufgewertet werden

Im Rahmen eines Rückfragekolloquiums schauten sich die Teilnehmer des Architektenwettbewerbs »Umbau Wohngebäude und Quartierspark Lauchhammer« bei einer Ortsbegehung das Gebäude in der Richard-Wagner-Straße sowie die zu gestaltenden Freiflächen zwischen Richard-Wagner-Straße und Vogelherdweg in der Neustadt 1 an.

»Die Wettbewerbsaufgabe sieht den Umbau von annähernd 40 Wohnungen einschließlich des Freiraums sowie die Gestaltung eines öffentlichen Quartiersparks vor«, informiert Stadtsprecher Heiko Jahn. Die Stadt Lauchhammer als Ausloberin des Wettbewerbs und die Wohnungsgenossenschaft (WG) »Am Lauch« als weitere Grundstückseigentümerin würden Entwürfe von anspruchsvoller Gestalt und hoher Funktionsqualität sowie eine zeitgemäße städtebauliche Antwort auf die umgebende Bestandsbebauung erwarten. »Gleichzeitig ist eine den neuen Nutzungsansprüchen gerecht werdende Neugestaltung der Freiflächen und des Quartiersparks vorzusehen«, erzählt Heik Jahn.

Die mit der Durchführung des Wettbewerbs beauftragte »ews Stadtsanierungsgesellschaft mbH« sehe die Herausforderung der Wettbewerbsaufgabe darin, einen Wohnbereich mit guter Lebens- und Aufenthaltsqualität bei Einhaltung der Kostenvorgaben zu entwickeln. Jahn: »Gleichzeitig soll mit der Gestaltung des Quartiersparks eine Aufwertung des gesamten Wohngebietes erfolgen. Das gesamte Wettbewerbsgebiet hat eine Fläche von 4,6 Hektar.«Das Preisgericht tage voraussichtlich am 9. August dieses Jahres in nichtöffentlicher Sitzung. »Die Stadt Lauchhammer wird alle eingereichten Wettbewerbsarbeiten öffentlich ausstellen und die prämierten Arbeiten mit den Preisen kennzeichnen«, berichtet Heiko Jahn.

Die in den 1950er Jahren errichtete Neustadt I gelte bis heute als städtebaulich anspruchsvolle Wohnanlage. Heiko Jahn: »Daher ist vorgesehen, einen seit Jahrzehnten leerstehenden, stadträumlich wichtigen Wohnblock in der Richard-Wagner-Straße 6 bis 14a umzugestalten und zeitgemäße, generationsgerechte und barrierefreie Wohnangebote zu schaffen. Neben der Aufwertung der Wohnanlage sollen das unmittelbare Wohnumfeld des Gebäudes sowie das Wohngebiet insgesamt durch einen öffentlichen Quartierspark an Attraktivität gewinnen. »Die Freifläche für den Quartierspark ist gegenwärtig zum Teil noch mit Garagen bebaut, die in diesem Jahr abgerissen werden«, informiert Heiko Jahn.

Am Architektenwettbewerb nehmen laut Jahn zehn Büros oder Bewerbergemeinschaften aus Berlin, Brandenburg und Sachsen teil.

Das Preisgericht bestehe aus Architekten, Landschaftsarchitekten, Stadtplanern, den Vorstandsvorsitzenden der WG »Am Lauch« und der GWG Lauchhammer eG, dem Bürgermeister der Stadt Lauchhammer sowie Abgeordneten des Stadtparlaments.