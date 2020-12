Weihnachtszeit im Zauberland Vetschau

Sporthalle wird gebaut

Erst im Juli 2020 hatte die Sanierung der Frei- und Sportanlagen auf dem Gelände der Kalkbergschule Meißen begonnen, in welche die Stadt rund 1,17 Mio. Euro investiert. Die gesamte Maßnahme wird über das Programm »Brücken in die Zukunft« VwV-SchulInvest vom Bund und dem Freistaat Sachsen gefördert. Als nächster Bauabschnitt ist die Errichtung eines Ersatzneubaus für die alte Sporthalle geplant. Den Fördermittelbescheid konnte Oberbürgermeister Olaf Raschke kürzlich entgegennehmen. Auf dem weitläufigen Gelände hinter der Schule mit dem Förderschwerpunkt Lernen entstanden bereits in den vergangenen Monaten ein grünes Klassenzimmer, ein Mehrzweckspielfeld, eine 100-Meter-Laufbahn und eine Weitsprungbahn. Die ebenfalls neu eingerichtete große Grünfläche lässt sich dank des besonders belastbaren Schotterrasens auch als Kugelstoßanlage nutzen. Ebenfalls wurde der Spielbereich für die Hortkinder saniert (wir berichteten). Letzte Arbeiten an den Freianlagen können erst nach der Errichtung der neuen Sporthalle erfolgen, die im kommenden Jahr starten soll. Dazu wird das alte und heute ungenutzte Heizhaus abgerissen und auf der Freifläche die neue Sporthalle gebaut. Die bisher genutzte Halle wird erst nach Fertigstellung des Neubaus abgerissen und die Fläche als Parkplatz und Stellflächen für Fahrräder für die Lehrer, Schüler und Bürger gestaltet. Dann ist auch die Umlanderneuerung der Schule fertig.