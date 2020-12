Was passiert 2021 in Senftenberg?

link service offers its help for the implementation of dissertation work by a team of authors with extensive experience in the field, who possess all the necessary skills for a fast, high-quality, successful writing of this kind of work that fully meets all the requirements and expectations of the teachers. The high scientific value will be filled with only up-to-date Entsprechend traf man sich mit Abstand und Maske auf der großen Bühne des Theaters. Schauspieler und Kommunikationschef Friedrich Rößiger zeigte dabei, was hinter den Kulissen des Senftenberger Kulturtempels passiert. Nach der Begrüßung durch den Intendanten Manuel Soubeyrand und Gastgeber Andreas Fredrich gings in medias res.

Ein kurzer Blick zurück: »Trotz lockdown-bedingter Schließung muss die Verwaltung arbeiten«, sagt der Bürgermeister. Mit versetzter Arbeitszeit und Notebooktausch für das Homeoffice wurde eine annehmbare Strategie gefahren von der man im neuerlichen Krisenmodus profitiert. Auch das Hilfspaket der Stadt funktionierte und wurde laut Fredrich in seiner Handhabung gerade für Vereine vereinfacht. Auch das kostenfreie Sondernutzungsrecht für Flächen vor den Geschäften und Gastronomien, das bis Ende des Jahres gültig sei, sehe man als Erfolg.

Da Senftenberg nicht unermesslich nach außen wachsen kann, ist Bauland begehrt in der Hafenstadt. Das Buchwalder Dreieck soll Ende nächsten Jahres erschlossen werden. Dort warten 70 Baufelder auf ihre zukünftigen Bauherren. »Eine Herausforderung ist der Lärmschutz«, weiß Fredrich. Da eine Bundesstraße an das Gebiet grenzt, muss der Lärmschutz für 100 Kilometer pro Stunde ausgelegt sein. Plan der Stadt: Eine Übernahme der Straße in städtisches Gebiet - somit könnten die Lärmschutzmaßnahmen reduziert werden. Ob der Plan gelingt, wird sich zeigen.

Die Sedlitzer Lagune ist ein weiteres Prestigeobjekt an einem See. »Dort wird es die einzigen privaten Grundstücke mit direktem Seezugang geben«, sagt Fredrich. Zirka 80 bis 100 Baufelder seien geplant, was ein wenig vom kommenden Hotel abhänge. Gegen einen zentralen Bauträger spricht sich Andreas Fredrich für die Sedlitzer Lagune grundsätzlich aus: »Ich glaube das freies und somit individuelles Bauen für die Lagune attraktiver ist.«

Der Bereich Stadtwald/ Schwarzer Weg und Bebelstraße/ Alter Friedhof sind weitere Bauflächen. Die vorhandenen Gewerbeflächen seien weitestgehend ausgelastet. Neueste Ansiedlung sei die Firma Puralis in Brieske. Die große LMBV-Fläche an der Bahntrasse soll, so der Plan, für große Industrieansiedlungen reserviert bleiben. Durch das Zurückbauen des großen Wohnblocks an der Pieckstraße, neben der Pieckkaufhalle, werde eine attraktive innerstädtische Fläche entstehen, deren Nutzung noch offen sei.

Neben der bekannten Maßnahme im Erlebnisbad werde die Regenbogengrundschule einer grundlegenden Sanierung unterzogen. Geht es nach dem Willen von Bürgermeister Fredrich, soll eine Holzmodulbauweise bevorzugt werden, die neben den ökologischen Effekten auch noch eine kurze Bauzeit verspricht. Das Bahnhofsquartier nehme ebenfalls Kontur an: »Hier ist die Projektstudie im Sommer abgeschlossen, dann werden wir konkret«, lässt das Stadtoberhaut durchblicken.

Licht am Horizont gibt es auch zum Projekt City-Hotel: »Die hohen Brandschutzauflagen für das Projekt wurden jetzt seitens des Bauherren erfüllt, sodass auch hier mit einem Baustart in absehbarer Zeit zu rechnen ist«, weiß Andreas Fredrich. Optisch werde sich auch die Innenstadt Stück für Stück verschönern: »In Absprache mit der Unteren Denkmalschutzbehörde dürfen wir ganz sensibel den Markt in Senftenberg beleben«, gibt der Bürgermeister den Ausblick auf ein spannendes Jahr 2021.